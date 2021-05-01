ЦБ зафиксировал уменьшение объема обращения наличных в России

Москва, 1 мая. В кассах российских предприятий и на руках у граждан стало меньше наличных средств. Их общая сумма равняется 1,3 триллиона рублей.

Показатель сократился на 0,7% за первый квартал текущего года, сообщают РИА Новости со ссылкой на публикацию Центрального банка России. Там полагают, что тенденция по переходу от бумажных денег на безналичные средства продолжится. Представители ЦБ считают резкий рост спроса на наличные необоснованным.

«Этот рост был связан с «набегом на банки» из-за обрушения рубля и страха населения перед эпидемией, а также из-за сообщения о введении налога на вклады», — объяснил главный аналитик банка БКФ Максим Осадчий.

Избыточность спроса на наличные деньги регулятор оценивает в 2 триллиона рублей. Он ожидает, что эти объемы будут постепенно возвращаться в кредитные организации.

Экономист Антон Любич ранее объяснял, что оптимальное соотношение денег в обороте составляет 65% безналичных и 35% наличных платежей. Увеличение доли первых облегчает государству сбор налогов, цитирует его INFOX.

Повышенная долговая нагрузка граждан подталкивает Банк России к повышению уровня надбавок по необеспеченным кредитам, действовавшему до пандемии коронавируса.