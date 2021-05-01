Сергей Жуков объяснил, в чем кроется секрет успеха артистов

Москва, 1 мая. Солист группы «Руки Вверх!» Сергей Жуков поделился секретом успеха артистов. По мнению певца, популярность достигается не только за счет таланта.

О качествах, которыми должен обладать артист, Жуков порассуждал на своей странице в Instagram. Он отметил, что певцам вовсе не обязательно иметь музыкальное образование, достаточно обладать талантом, хорошим голосом и харизмой. Однако это не все условия для достижения успеха, добавил солист «Руки Вверх!».

«Если ты реально хочешь стать большим артистом, то какой бы талантливый и образованный ты ни был, без надежной команды ничего не выйдет. Хороший менеджмент — это 50% успеха», — подчеркнул певец.

По словам Жукова, команда артиста проделывает большую работу, которая остается невидимой для публики. В этой сфере, как считает исполнитель, недостаточно иметь талант, ведь у менеджера должны быть набор знаний и профессиональных навыков, а также умение их правильно использовать.

Сергей Жуков ранее объявил о поисках своего двойника. Певец разыскивает человека, который очень похож на него в молодости. Солист «Руки Вверх!» пообещал, что его двойник снимется в кино.