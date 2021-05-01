Марш в честь дивизии СС «Галичина» в Киеве обернулся уголовным делом

Киев, 1 мая. Украинские правоохранители возбудили уголовное дело по факту шествия в Киеве в честь годовщины образования дивизии СС «Галичина». Об этом сообщает пресс-служба столичной полиции.

По данным ведомства, сотрудники полиции составили административный протокол в отношении мужчины, который вскидывал руку в нацистском приветствии. Кроме того, правоохранители возбудили уголовное дело по факту изготовления и распространения нацистской символики. За данное нарушение виновным может грозить наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.

Напомним, марш в честь дивизии СС «Галичина» прошел в Киеве 28 апреля. В шествии приняли участие около 100 человек. В финале марша националисты сфотографировались на фоне плаката с нацистскими солдатами.

Новостные сюжеты о марше националистов в Киеве вышли в эфире многих украинских телеканалов. Множество украинских граждан не поддержали такие шествия в столице своей страны и призвали принять меры в отношении организаторов и участников шествия, передает «Царьград».

Дивизия СС «Галичина» была сформирована из украинских добровольцев в 1943 году на Западной Украине. Формирование принимало участие в боевых действиях на стороне нацистской Германии и было разгромлено Красной армией в 1944 году в районе города Броды. Позднее решением Нюрнбергского трибунала дивизия была признана преступной организацией.