Организаторы «Грэмми» упразднили тайное голосование по основным номинациям

Лос-Анджелес, 1 мая. Организаторы музыкальной премии «Грэмми» отменили тайное голосование комитета по претендентам на награду в основных номинациях.

Номинантов на премию отбирала коллегия, в которую входили от 15 до 30 представителей музыкальной индустрии. Эта система начала работать в 1989 году, а с 1995 года комитет выбирал претендентов в главных категориях: «Альбом года», «Песня года», «Запись года» и «Лучший новый артист».

Однако теперь Национальная академия искусства и науки звукозаписи упразднила голосование по перечисленным номинациям. При этом комитет все еще будет выбирать претендентов в технических категориях, например, «Лучший продюсер», «Лучшая упаковка альбома» и «Лучшие тексты из буклета к альбому», пишет Pitchfork.

В этом году церемония вручения «Грэмми» прошла в Лос-Анджелесе в середине марта. Трансляцию мероприятия посмотрели 8,8 миллиона человек. Музыкальный критик и телеведущий Евгений Бабичев в комментарии ФАН объяснил, почему у церемонии были такие низкие рейтинги.