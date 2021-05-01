Водитель легковушки сбил насмерть двух жителей Первоуральска и сбежал

Екатеринбург, 1 мая. Молодой человек совершил смертельный наезд на женщину и мужчину, которые шли по обочине. После ДТП он скрылся с места аварии.

Трагедия произошла накануне вечером в Первоуральске на Набережной улице. Водитель ВАЗ-2108 сбил насмерть двух человек. Инспекторы ДПС оперативно задержали подозреваемого, им оказался 22-летний местный житель.

По словам мужчины, свет фар встречного авто ослепил его, поэтому он не увидел пешеходов. Автомобилист заявил, что почувствовал удар, но решил не останавливаться.

Жертвами ДТП стали 28-летний мужчина и 33-летняя женщина. Обстоятельства произошедшего выясняются.

Ранее суд в Якутии приговорил к десяти годам колонии строгого режима мужчину за смертельное ДТП со служебной машиной полицейских. Погибли три человека, сообщал ФАН.