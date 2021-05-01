Политолог Сатановский назвал Викторию Нуланд принципиальным врагом России

Москва, 1 мая. Назначение американского дипломата Виктории Нуланд на пост заместителя госсекретаря США негативно скажется на отношениях с Россией, считает политолог Евгений Сатановский.

По словам эксперта, на новой должности Нуланд будет придерживаться политической тактики, направленной на обострение отношений Москвы и Вашингтона. Новый заместитель руководителя Государственного департамента США определенно повлияет на двусторонние контакты стран.

«Последовательный и принципиальный враг России Виктория Нуланд утверждена заместителем госсекретаря Соединенных Штатов по политическим вопросам, так что теперь вся их внешняя политика клином на нас сойдется», — написал политолог в Telegram-канале.

Как стало известно ранее, российская журналистка Ольга Скабеева напомнила Нуланд, что американская чиновница раздавала печенье на Майдане.