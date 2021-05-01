Первое мая — упущение для сторонников оппозиции. Колонка Леси Рябцевой

Мне кажется, есть ирония в том, что с годами мы стали 1 Мая отмечать совершенно не так, как это делали наши предки. Несомненно, это какая-то историческая шутка, что День труда мы теперь отмечаем убойным отдыхом. Если раньше в этот день пытались ублажить богов перед посевным сезоном, а затем выходили на демонстрации, чтобы отстоять свои права и требовать разумные рабочие часы с хорошим окладом, то теперь мы достигли в каком-то смысле апогея, дошли до пиковой точки — и в этот день вообще не делаем ничего.

Я совершенно не хочу никого осуждать и в целом понимаю, что конкретно в этом году длинные майские более чем обоснованы. Не только потому что это прекрасная профилактика против COVID-19, но и потому что это по-настоящему важная и нужная мера, чтобы мы пришли в себя после реального эмоционального выгорания.

Федеральное агентство новостей / Степан Яцко

Многие из нас потерпели поражение, пережили потери. И не было возможности отдохнуть, взять паузу, передышку. В этом случае русский человек — счастливый человек: пока во всем мире приходится усердно работать, а сил на это почти не осталось, нам, наоборот, можно отдыхать. Как бы странно и противоречиво это ни звучало, это как раз самая большая работа, которую мы сейчас можем сделать.

Мне кажется, очень важно, чтобы со временем традиции не просто исчезали, а трансформировались. Чтобы у них появлялись общие и нужные нам ценности и смыслы. Если Первомай, который был раньше, не актуален для современной России, то нужно придумать что-то другое. В этом смысле мне очень нравится акция «Бессмертный полк», которая появилась и объединила нас на 9 Мая. Можно придумать что-то толковое и на 1 Мая и первую часть майских выходных.

Но сейчас не до этого — нет креатива. Я понимаю, всем хочется не думать, а расслабиться и впервые за все время оправданно прокрастинировать.

kamgov.ru /

А если затрагивать сторону политическую, то сегодняшний день — конечно, большое упущение для оппозиции, которая не собирается по-настоящему работать с избирателями. С теми самыми бюджетниками, которые все еще являются главной политической силой в нашей стране, несмотря на все усилия оппозиционеров. Сколько бы они ни пытались записывать модные TikTok для молодежи и выводить людей на улицы через социальные сети, все-таки принимать решения в нашей стране продолжают взрослые люди, а не вчерашние школьники. Поэтому вместо того, чтобы придумывать бесконечные флешмобы с фонариками, Леониду Волкову и остальным, конечно же, должно было бы прийти в голову что-то прекрасное именно в эти дни. Как раз они бы могли бы придумать новый смысл этим выходным. Напомню, «Бессмертный полк» появился из-за народного сбора — это не была спущенная сверху инициатива.

К сожалению, у нас оппозиционеры совсем про другое, они не чувствуют народ. Мне кажется, они не только физически находятся за границей — они уже очень давно телом и менталитетом живут на Западе. Их ценности — не наши, они не сочетаются с нашей русскостью. Из-за этого оппозиционерам так сложно понять, что можно и нужно придумать для нашей аудитории.

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