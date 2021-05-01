Ведущая «Давай поженимся!» Лариса Гузеева рассказала, в чем секрет ее счастья

Москва, 1 мая. Актриса и телеведущая Лариса Гузеева рассказала на своей странице в Instagram, благодаря каким двум принципам она всегда чувствовала себя счастливым человеком.

Звезда фильма «Жестокий романс» призналась, что всегда любила то, что имела. Кроме того, Гузеева ни за чем не гналась – ей всегда всего хватало. Именно в этих принципах телеведущая видит залог счастья.

«А если не хватало, я работала еще больше», — уточнила актриса.

Однако, по словам Гузеевой, такое случалось крайне редко, ведь она никогда не отличалась трудолюбием и была ленивой. Звезда предпочитает оставлять много времени для любви, чтобы радовать близких и себя.

Подписчики телеведущей сочли ее позицию очень мудрой, ведь счастье действительно не купить ни за какие деньги. В комментариях философски отметили, что время важно распределять правильно, отделяя первостепенное от преходящего.

«Золотые слова»; «Просто очаровательная женщина, очень вас люблю счастье для меня — это действительно вы»; «Нужно в рамочку себе повесить эти слова, так и сделаю», — написали фолловеры.

Лариса Гузеева с молодых лет отличалась бунтарским характером, а недавно звезда поразила телезрителей неожиданной выходкой. Она в прямом эфире «Давай поженимся» сделала себе татуировку.