Когда кино и новости меняются местами. Колонка Голоса Мордора

В США расследуют два инцидента, которые похожи на случаи атак с применением «направленной энергии», то есть без физического контакта — на расстоянии, причем, возможно, даже на очень приличном.

Для большего понимания: это как в супергеройских фильмах: стоит какой-нибудь Капитан Вселенское Добро в звездно-полосатых трусах, а перед ним — чувак Концентрированное Зло. Капитан Добро выставляет ладошку тыльной стороной, от нее отрывается энергетический сгусток и очень больно лупит Концентрированное Зло по тестикулам. Или как в каком-нибудь «Гарри Поттере», сага о котором с недавних пор стала священной книгой для российской несистемной оппозиции. Там вообще какой-нибудь маг пассы ручками совершает, а на расстоянии каких-нибудь десятков километров кого-то нехорошего сильно корежит.

Проблема только в том, что в случаях, «зафиксированных» в США, «направленную энергию» применяли не Силы Добра, а совсем наоборот. Применяли против неких американских чиновников, а вот кто — следствие сейчас разбирается. И будьте уверены, разберется. Можно даже не сомневаться, кого назовут виновными. Не удивляйтесь, если вы снова услышите фамилии Петров и Боширов. В нашем мире возможно все.

Кстати, немногим ранее американцы уже сообщали о применении другого «магического» оружия, которое действует посредством акустики. Магии тут, конечно, поменьше, но все равно без нее не обошлось. Посредством этого оружия «атаковали» американских дипломатов на Кубе, а также оно было «применено» против гражданина США в России. Понятно, что без России никак. Но все-таки применение акустики в качестве оружия — более реальная штука, чем применение «направленной энергии». В общем, похоже на то, что кто-то сильно пересмотрел супергеройских фильмов. И в итоге в них поверил.

Собственно, об этом еще и Виктор Пелевин писал в одном из своих самых знаменитых романов. О том, что самые большие проблемы у мира начнутся тогда, когда местами поменяются кино и новости. Похоже, мы дожили до этого великого дня. Новости порой похожи на воспаленные фантазии какого-то безумного сценариста. Особенно если это западные новости о России. И Петров с Бошировым стали уже вполне привычными персонажами: совершенно никого не удивляет, что два этих достаточно невзрачных человека могут в любой момент появиться в любой точке мира и совершить какую-нибудь очередную провокацию. Это удивительно, но всего два человека способны держать в напряжении целую планету! А теперь представьте, что будет, если они направо и налево станут применять «направленную энергию»?

Федеральное агентство новостей /

Кстати, в свете этой новости как-то неубедительно стали звучать мантры оппозиционеров о некоем технологическом отставании России. Какое отставание, если Россия обладает воистину магической мощью? Кто еще в мире может воздействовать на людей и предметы на расстоянии? Энергетически! Получается, Россия крепко держит весь мир за одно место и готова сдавить это место в любой момент. Ведь по большому счету миру и ответить нечем! Санкции? Ерунда! Войска двигать? Одним нажатием кнопки мощный энергетический импульс раздавит в лепешку все смертоносные «Абрамсы», а непобедимые F-35 будут падать на землю, как переспелые яблоки. Да и ядерное оружие бесполезно. Какой в нем смысл, если межконтинентальные ракеты можно будет просто смахнуть с неба легким движением руки?

Я вот, честно, не знаю, верят ли в свои слова сами люди в США, которые говорят об «энергетическом оружии». В принципе, мозг человека — великая загадка: возможно абсолютно все. В том числе можно и самого себя зазомбировать до такой степени, что поверишь в самые нереальные вещи. Ведь есть сотни тысяч, если не миллионы людей, которые верят в то, что земля плоская. Почему бы не поверить в «энергетическое оружие»?

Тем более что наш мир — мир постправды. Это такая интересная штука, когда истина не является дефиницией. Истина — то, что истиной назначат. В средствах массовой информации, в социальных сетях. То, что прикажут человеку считать истиной. Неважно, что она будет полностью противоположна тому, что случилось в действительности. Вам сказали, как оно было, а ваше дело — верить. А если вы не верите, вы очень опасный человек, который «вносит раскол и сомнение». Это недопустимо. Пока еще к таким людям относятся достаточно мягко, просто блокируют в социальных сетях и подвергают критике в СМИ. Но кто знает, насколько далеко то время, когда за сомнения начнут сжигать на кострах? Никто не знает. Может быть, оно наступит уже завтра.

И знаете, все это в мировой истории уже было. И чем сейчас «направленная энергия» отличается от некогда бытовавшего убеждения, что Солнце вращается вокруг Земли?