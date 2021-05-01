Что посмотреть 1 мая: топ-7 отечественных фильмов ко Дню труда

В современной России 1 Мая считается Праздником Весны и Труда. Этот день принято проводить на природе или на даче, выезжать на шашлыки, отдыхать дома с семьей. Во времена СССР праздник воспринимали немного иначе. 1 мая считалось праздником рабочих, в этот день проводились демонстрации трудящихся и военные парады, было принято выходить на субботники и приводить в порядок не только свой приусадебный участок, но и общественные места в городе.
В честь Дня труда ФАН подготовил подборку фильмов советской эпохи, которые вдохновляли страну на трудовые подвиги, для просмотра в семейном кругу на майских праздниках. Как говорится, приятно смотреть, как другие работают.
Трактористы (1939)
Режиссер — Иван Пырьев
Это советский музыкальный фильм. Демобилизованный танкист Клим Ярко приезжает трудиться в украинский колхоз. Там он знакомится с прославленной трактористкой Марьяной Бажан, главой женской бригады. Девушка занята работой и регулярно ставит трудовые рекорды, ей абсолютно не до нового работника, к тому же поклонников у Марьяны и так предостаточно. Но Климу удается завоевать сердце неприступной красавицы, а заодно своим трудолюбием добиться уважения всего колхоза. С ударным трудом, песнями и танцами фильм заканчивается хеппи-эндом.
Цитаты из фильма
«Три танкиста, три веселых друга —
Экипаж машины боевой».
«Забодай тебя комар!»
«Ребятки, сейчас будет комедь».
Свадьба с приданным (1953)
Режиссеры — Татьяна Лукашевич, Борис Равенских
Фильм про любовь к труду, которая едва не затмила романтические чувства между главными героями. Ольга и Максим — лучшие бригадиры соревнующихся друг с другом колхозов. Молодые влюблены, но пожениться и жить счастливо им мешает конкуренция и ссоры из-за работы. Но, как известно, труд объединяет, поэтому в конце концов любовь друг к другу побеждает. Помимо главных героев в фильме есть еще один запоминающийся персонаж — самовлюбленный, но добрый паренек Коля Курочкин, полюбившийся зрителю за свои куплеты.
Цитаты из фильма
«Из-за вас, моя черешня,
Ссорюсь я с приятелем.
До чего же климат здешний
На любовь влиятелен!»
Весна на заречной улице (1956)
Режиссеры — Феликс Миронер, Марлен Хуциев
События картины происходят в городе с действующим крупным комбинатом. Туда приезжает молодая учительница, только-только окончившая пединститут. По распределению она попадает в вечернюю школу, где учатся молодые работники комбината. Там она знакомится со сталеваром, покорившим ее сердце. Сложная история любви учительницы и ученика тронула советских телезрителей: в кинопрокате картина собрала 30,12 миллиона человек.
Цитаты из фильма
«Учение, конечно, свет. Только на нашей улице фонари и так хорошо горят».
«Карету мне, говорит, карету! А сама села на поезд и укатила».
«Итак, разбирая этот пример, мы убедились, что коли берешься писать на доске, так пиши так, чтобы ни ты, ни доска не краснели».
Высота (1957)
Режиссер — Александр Зархи
Фильм рассказывает о бригаде монтажников-высотников. Они приезжают строить сталелитейный завод. Глава бригады Николай Пасечник — настоящий мужчина и трудяга. На стройке он знакомится со сварщицей Катей, молодые влюбляются, и теперь им предстоит построить не только объект, но и свою любовь.
Цитаты из фильма
«Высотобоязнь — это как морская болезнь. Против нее лекарств нет».
«Здесь рот не разевай — гайка влетит».
«— Ну, как жизнь?
— Бьет ключом, и все по голове».
Девчата (1961)
Режиссер — Юрий Чулюкин
Это советская комедия по мотивам одноименной повести Бориса Бедного. Юная, бойкая и прямолинейная Тося Кислицына приезжает в уральский поселковый леспромхоз работать поваром. Из-за своего непростого характера девушка сразу влипает в истории: сначала ссорится с соседками, затем на местной дискотеке ставит на место лучшего работника красавца Илью. «Я с такими не танцую», — фраза, которая после выхода картины стала афоризмом для многих поколений. Илью задела эдакая наглость девчушки, и он решает поспорить с друзьями, что сможет влюбить в себя Тосю.
Цитаты из фильма
«Вот иду я красивая по улице, а все встречные ребята так и столбенеют, а которые послабее — так и падают, падают, падают и сами собой в штабеля укладываются!»
«Знаешь, мам Вер? Я вообще решила замуж не выходить! Одной спокойнее, правда? Хочу — халву ем, хочу — пряники».
«А вы всегда с папироской танцуете? И в шапке? Так вот, с такими я не танцую!»
Королева бензоколонки (1962)
Режиссеры — Николай Литус, Алексей Мишурин
Юная и очаровательная Людмила пробует себя в разных профессиях, но пока у нее ничего не получается. В один из дней ей подворачивается возможность поработать на заправочной станции. Там она придумала использовать роликовые коньки — для тренировки перед участием в балете на льду. Заодно они здорово помогают девушке обслуживать клиентов заправки. Ролики вносят изюминку в работу Людмилы и делают из нее настоящую королеву бензоколонки.
Цитаты из фильма
«Вообще-то мне бабушка запретила знакомиться с незнакомыми».
«Главное — вперед не суйся, взади не оставайся, в середине не болтайся, но инструкцию выполняй».
«Бензовозы застряли на объездной дороге у аварийного моста. А я, поскольку не химик, из воздуха на могу бензин перерабатывать».
Служебный роман (1977)
Режиссер — Эльдар Рязанов
Главный герой, Анатолий Новосельцев, мечтает продвинуться по карьерной лестнице, но по характеру он скромный и нерешительный. В общении со своей начальницей Людмилой Калугиной он никак не может побороть застенчивость, но именно она может дать ему заветную должность начальника отдела. Калугина по характеру, наоборот, властная, решительная, но к своим годам все еще одинокая. Друг Новосельцева советует ему закрутить служебный роман с начальницей ради повышения. В конце концов интрижка перерастает в глубокие чувства и Новосельцев забывает про карьеру, в голове у него только Людмила.
Цитаты из фильма
«У меня такая безупречная репутация, что меня уже давно пора скомпрометировать».
«Мы называем ее «наша мымра».
«Она любопытна, как все женщины, и женственна, как все секретарши».
«Так, и пошла на меня свободной походкой, нога от бедра, свободная! Пошла! Людмила Прокофьевна, где вы набрались этой пошлости? Вы же виляете бедрами как непристойная женщина».