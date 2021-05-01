Что посмотреть 1 мая: топ-7 отечественных фильмов ко Дню труда

В современной России 1 Мая считается Праздником Весны и Труда. Этот день принято проводить на природе или на даче, выезжать на шашлыки, отдыхать дома с семьей. Во времена СССР праздник воспринимали немного иначе. 1 мая считалось праздником рабочих, в этот день проводились демонстрации трудящихся и военные парады, было принято выходить на субботники и приводить в порядок не только свой приусадебный участок, но и общественные места в городе.

В честь Дня труда ФАН подготовил подборку фильмов советской эпохи, которые вдохновляли страну на трудовые подвиги, для просмотра в семейном кругу на майских праздниках. Как говорится, приятно смотреть, как другие работают.

Трактористы (1939)

Режиссер — Иван Пырьев

Кадр из фильма «Трактористы» /

Это советский музыкальный фильм. Демобилизованный танкист Клим Ярко приезжает трудиться в украинский колхоз. Там он знакомится с прославленной трактористкой Марьяной Бажан, главой женской бригады. Девушка занята работой и регулярно ставит трудовые рекорды, ей абсолютно не до нового работника, к тому же поклонников у Марьяны и так предостаточно. Но Климу удается завоевать сердце неприступной красавицы, а заодно своим трудолюбием добиться уважения всего колхоза. С ударным трудом, песнями и танцами фильм заканчивается хеппи-эндом.

Цитаты из фильма

«Три танкиста, три веселых друга —

Экипаж машины боевой».

«Забодай тебя комар!»

«Ребятки, сейчас будет комедь».

Свадьба с приданным (1953)

Режиссеры — Татьяна Лукашевич, Борис Равенских

Кадр из фильма «Свадьба с приданным» /

Фильм про любовь к труду, которая едва не затмила романтические чувства между главными героями. Ольга и Максим — лучшие бригадиры соревнующихся друг с другом колхозов. Молодые влюблены, но пожениться и жить счастливо им мешает конкуренция и ссоры из-за работы. Но, как известно, труд объединяет, поэтому в конце концов любовь друг к другу побеждает. Помимо главных героев в фильме есть еще один запоминающийся персонаж — самовлюбленный, но добрый паренек Коля Курочкин, полюбившийся зрителю за свои куплеты.

Цитаты из фильма

«Из-за вас, моя черешня, Ссорюсь я с приятелем. До чего же климат здешний На любовь влиятелен!»

Весна на заречной улице (1956)

Режиссеры — Феликс Миронер, Марлен Хуциев

Кадр из фильма « Весна на заречной улице» /

События картины происходят в городе с действующим крупным комбинатом. Туда приезжает молодая учительница, только-только окончившая пединститут. По распределению она попадает в вечернюю школу, где учатся молодые работники комбината. Там она знакомится со сталеваром, покорившим ее сердце. Сложная история любви учительницы и ученика тронула советских телезрителей: в кинопрокате картина собрала 30,12 миллиона человек.

Цитаты из фильма

«Учение, конечно, свет. Только на нашей улице фонари и так хорошо горят».

«Карету мне, говорит, карету! А сама села на поезд и укатила».

«Итак, разбирая этот пример, мы убедились, что коли берешься писать на доске, так пиши так, чтобы ни ты, ни доска не краснели».

Высота (1957)

Режиссер — Александр Зархи

Кадр из фильма «Высота» /

Фильм рассказывает о бригаде монтажников-высотников. Они приезжают строить сталелитейный завод. Глава бригады Николай Пасечник — настоящий мужчина и трудяга. На стройке он знакомится со сварщицей Катей, молодые влюбляются, и теперь им предстоит построить не только объект, но и свою любовь.

Цитаты из фильма

«Высотобоязнь — это как морская болезнь. Против нее лекарств нет».

«Здесь рот не разевай — гайка влетит».

«— Ну, как жизнь? — Бьет ключом, и все по голове».

Девчата (1961)

Режиссер — Юрий Чулюкин

Кадр из фильма «Девчата» /

Это советская комедия по мотивам одноименной повести Бориса Бедного. Юная, бойкая и прямолинейная Тося Кислицына приезжает в уральский поселковый леспромхоз работать поваром. Из-за своего непростого характера девушка сразу влипает в истории: сначала ссорится с соседками, затем на местной дискотеке ставит на место лучшего работника красавца Илью. «Я с такими не танцую», — фраза, которая после выхода картины стала афоризмом для многих поколений. Илью задела эдакая наглость девчушки, и он решает поспорить с друзьями, что сможет влюбить в себя Тосю.

Цитаты из фильма

«Вот иду я красивая по улице, а все встречные ребята так и столбенеют, а которые послабее — так и падают, падают, падают и сами собой в штабеля укладываются!»

«Знаешь, мам Вер? Я вообще решила замуж не выходить! Одной спокойнее, правда? Хочу — халву ем, хочу — пряники».

«А вы всегда с папироской танцуете? И в шапке? Так вот, с такими я не танцую!»

Королева бензоколонки (1962)

Режиссеры — Николай Литус, Алексей Мишурин

Кадр из фильма «Королева бензоколонки» /

Юная и очаровательная Людмила пробует себя в разных профессиях, но пока у нее ничего не получается. В один из дней ей подворачивается возможность поработать на заправочной станции. Там она придумала использовать роликовые коньки — для тренировки перед участием в балете на льду. Заодно они здорово помогают девушке обслуживать клиентов заправки. Ролики вносят изюминку в работу Людмилы и делают из нее настоящую королеву бензоколонки.

Цитаты из фильма

«Вообще-то мне бабушка запретила знакомиться с незнакомыми».

«Главное — вперед не суйся, взади не оставайся, в середине не болтайся, но инструкцию выполняй».

«Бензовозы застряли на объездной дороге у аварийного моста. А я, поскольку не химик, из воздуха на могу бензин перерабатывать».

Служебный роман (1977)

Режиссер — Эльдар Рязанов

Кадр из фильма «Служебный роман» /

Главный герой, Анатолий Новосельцев, мечтает продвинуться по карьерной лестнице, но по характеру он скромный и нерешительный. В общении со своей начальницей Людмилой Калугиной он никак не может побороть застенчивость, но именно она может дать ему заветную должность начальника отдела. Калугина по характеру, наоборот, властная, решительная, но к своим годам все еще одинокая. Друг Новосельцева советует ему закрутить служебный роман с начальницей ради повышения. В конце концов интрижка перерастает в глубокие чувства и Новосельцев забывает про карьеру, в голове у него только Людмила.

Цитаты из фильма

«У меня такая безупречная репутация, что меня уже давно пора скомпрометировать».

«Мы называем ее «наша мымра».

«Она любопытна, как все женщины, и женственна, как все секретарши».