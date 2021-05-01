МИД Швеции выразит российскому послу протест из-за санкций против Евросоюза

Стокгольм, 1 мая. Российский посол Виктор Татаринцев будет вызван в Министерство иностранных дел Швеции в связи с введением санкций против Евросоюза. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Представители шведского МИД ранее заявили, что решение Москвы о применении рестрикций к гражданам стран Европейского союза вызывает сожаление.

«Мы вызовем посла России и выразим протест против этого», — сказал журналистам сотрудник пресс-службы внешнеполитического ведомства Матс Самуэльссон.

Министерство иностранных дел РФ 30 апреля объявило о введении санкций против восьми граждан государств ЕС. В черный список, в частности, попали председатель Европарламента Давид Сассоли и глава Лаборатории химической, биологической, радиационной и ядерной безопасности Исследовательского института тотальной обороны Швеции Оса Скотт.