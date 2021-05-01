Российские СМИ рассказали о стремлении европейских политиков выслужиться перед США

Москва, 1 мая. Обострение отношений между Кремлем и рядом европейских государств демонстрирует стремление отдельных зарубежных политиков выслужиться перед Вашингтоном.

Колумнист одного из российских СМИ Николай Николаев опубликовал материал, в котором рассказал о ситуации на международной арене. Он уверен, что политическое противостояние между США и Россией подтолкнуло некоторых европейских политиков к публичной демонстрации русофобских настроений.

В качестве примера Николаев привел заявление бывшего президента Эстонии Тоомаса Хендрика Ильвеса. Тот ранее сказал, что гражданам РФ следует запретить въезд на территорию стран — членов ЕС. Российский журналист подчеркнул, что даже после выхода в отставку эстонский деятель продолжает отстаивать интересы Вашингтона в надежде, что правящая верхушка США вспомнит о нем и «вернет из политического небытия».

Ранее сообщалось, что власти Эстонии выслали российского дипломата.