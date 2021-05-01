В Абхазии испекли две тысячи пасхальных куличей для военнослужащих ЮВО

Сухум, 1 мая. Пекари российской военной базы Южного военного округа в Абхазии испекли более двух тысяч куличей для православных военных.

Известно, что куличи в канун Светлой Пасхи изготавливались в традиционных формах. При их выпекании использовались только натуральные продукты, молоко, творог, изюм, сливочное масло, сахар и мука.

Помощник командира военной базы по работе с верующими военнослужащими протоиерей Андрей Зизо освятил всю приготовленную выпечку в солдатской столовой. Каждый военнослужащий сможет попробовать куличи во время завтрака в воскресенье. Отмечается, что повара также покрасили около пяти тысяч пасхальных яиц.

Дети из юнармейского отряда российской военной базы Южного военного округа в Абхазии приняли участие в украшении пасхальных куличей и яиц вместе с поварами. Они подготовили рождественские открытки и рисунки. После церемонии освящения пасхальные изделия будут переданы в дар солдатам Южного военного округа на полигоны Цабал и Нагвалоу.

Ранее сообщалось, что пасхальные службы в Петербурге пройдут при выполнении всех требований Роспотребнадзора.

Губернатор Кубани рекомендовал православным отказаться от служб в храмах, передает «Царьград».