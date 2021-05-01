Инстасамка показала подписчикам округлившийся живот

Москва, 1 мая. Популярный блогер и рэп-исполнительница Инстасамка продолжает намекать на беременность. На этот раз знаменитость продемонстрировала поклонникам округлившийся живот.

Около двух недель назад Инстасамка опубликовала на своей странице в Instagram снимок, на котором возлюбленный, рэпер Олег Еропкин, выступающий под псевдонимом Moneyken, придерживает рукой ее живот. Кроме того, в подписи к фото блогер поставила смайлик-эмодзи в виде беременной женщины.

На этот раз рэп-исполнительница пошла дальше и выложила в Stories снимок с оголенным животом. Однако по фото невозможно понять, действительно ли она ждет ребенка. Если Инстасамка правда беременна, похоже, она находится на маленьком сроке.

Поклонники знаменитости знают, что она часто провоцирует аудиторию для привлечения внимания. На этот раз далеко не все подписчики Инстасамки поверили, что она действительно готовится к появлению первенца на свет.

«Ребят, расходимся, очередной хайп»; «Да съела она что-то и все, какой беременна?!»; «Если это хайп, то позор вам еще больше»; «Если она начнет хайпить на беременности, это будет жестко», — написали возмущенные комментаторы.

Инстасамка ранее попала в черный список известного сервиса доставки еды. Блогер облила курьера нечистотами из-за того, что тот пришел без маски и перчаток.