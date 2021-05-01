Плющенко прекращает сотрудничество с Трусовой

Москва, 1 мая. Известный тренер Евгений Плющенко объявил о прекращении работы с фигуристкой Александрой Трусовой. По словам олимпийского чемпиона, это стало обоюдным желанием обеих сторон.

О завершении работы с Трусовой фигурист сообщил на своей странице в Instagram. Он отметил, что 1 мая завершился срок действия контракта со спортсменкой и продлевать его не стали.

«Сашу отпускаем обратно и надеемся, что все обещания, которые ей даны «старой-новой» школой, будут в будущем перед ней выполнены», — написал Плющенко.

Тренер пожелал своей подопечной будущих спортивных побед и назвал ее трудоспособной и целеустремленной спортсменкой. Фигурист добавил, что условия соглашения не позволяют ему сейчас назвать причины расставания с Трусовой, но, возможно, через несколько лет они станут известны.

«Остаемся, безусловно, друзьями. Надеемся в будущем увидеть ее не раз на наших шоу и в гостях», — подчеркнул тренер.

Александра Трусова не очень удачно выступила на чемпионате мира по фигурному катанию 2021 года, завоевав лишь «бронзу». Предположениями о причинах такого итога поделилась певица и бывшая фигуристка Анна Семенович.