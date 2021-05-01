Российский вратарь Кочетков подписал двухлетний контракт с «Каролиной»

Роли, 1 мая. Голкипер Петр Кочетков стал игроком клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Каролина Харрикейнз».

Лучший вратарь молодежного чемпионата мира 2019 года Петр Кочетков подписал контракт с «Каролиной». Соглашение с российским голкипером рассчитано на два сезона, сообщили журналисты портала CapFriendly. По данным издания, в год Кочетков будет получать 925 тысяч долларов.

«Каролина» выбрала вратаря под общим 36-м номером на драфте 2019 года. В минувшем сезоне Кочетков выступал за нижегородское «Торпедо». Он провел 10 матчей регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), в которых одержал две победы.

Ранее Илья Ковальчук покинул омский «Авангард», за который выступал с декабря прошлого года. В составе «ястребов» 38-летний форвард выиграл Кубок Гагарина.