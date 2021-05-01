Врач-диетолог Соломатина назвала лучшие напитки к шашлыкам

Период майских праздников — время пикников и выездов на природу с шашлыками. Врач-диетолог Елена Соломатина объяснила ФАН, как правильно выбрать безалкогольное сопровождение к шашлыкам, и назвала количество магазинного лимонада, которое можно выпить без вреда для здоровья.

По мнению врача-диетолога, лучше выбрать обычную очищенную воду. Тем, кто предпочитает более оригинальные напитки, Елена Соломатина предлагает добавить туда немного лимонного сока или пюре ягод, чтобы получился морс.

«Если же хочется выпить что-то похожее на лимонад, то можно взять обычную газированную воду и добавить туда ягоды, — посоветовала диетолог. — Существует большое количество рецептов и с травами, и с мятой, и с лимоном, и с огурцами».

Врач напомнила, что в сладкой газированной воде находится большое количество сахара.

«В баночке пепси-колы находится приблизительно шесть кубиков сахара, в кока-коле — примерно пять кубиков», — уточнила собеседница ФАН.

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Елена Соломатина подчеркнула, что сахар, содержащийся в магазинных лимонадах, будет легко усваиваться за счет газации.

«Пузырьки раздражают слизистую, и сахар очень быстро всасывается, — объяснила эксперт. — Если мы будем пить сладкую воду после тяжелой пищи, то сахар будет мешать ее усвоению».

Врач-диетолог добавила, что быстрое усвоение сахара может привести к негативным последствиям.

«Ничего хорошего не будет — тяжелая пища будет дольше проходить по желудочно-кишечному тракту, — отметила Елена Соломатина. — В красном мясе, в том же шашлыке, много токсинов, и если долго их не выводить, то в конечном итоге повышается риск рака кишечника».

В заключение врач назвала безопасную дозу сладких газированных напитков.

«Будет лучше, если лимонад будет домашним, но, если человеку очень хочется, он может выпить полстакана кока-колы», — заявила диетолог.

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