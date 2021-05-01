Президенты Киргизии и Таджикистана обсудили урегулирование приграничного конфликта

Душанбе, 1 мая. Президент Киргизии Садыр Жапаров и лидер Таджикистана Эмомали Рахмон провели телефонные переговоры, в ходе которых обсудили урегулирование конфликта на границе двух государств.

В ходе беседы лидеры двух стран обсудили реализацию достигнутых ранее договоренностей по нормализации ситуации в приграничных районах Таджикистана и Киргизии.

«В этом контексте особое внимание было уделено вопросам соблюдения договоренностей о полном прекращении огня и отводе военных на места их постоянной дислокации», — сообщает пресс-служба таджикского президента.

Напомним, 28 апреля пограничные службы двух государств сообщили о конфликте в Баткенской области Киргизии на границе с Таджикистаном. В ночь на 29 апреля конфликт перерос в полномасштабные боевые действия. Позднее стороны договорились о прекращении противостояния и отводе войск. Кроме того, власти обеих стран создали рабочую группу по разрешению конфликта.