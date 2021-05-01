Москва, 1 мая. Украинский президент Владимир Зеленский выполняет приказ США и пытается привести к власти нацистов. Об этом заявил глава информагентства News Front Константин Кнырик.

По словам журналиста, Белый дом дал приказ украинскому лидеру назначить на руководящие должности в стране оголтелых нацистов, которые напоминают тех, кто был в Германии в 1930-х годах. Раньше Вашингтон был вынужден организовывать цветные революции для достижения таких целей, однако сейчас тактика США поменялась, сообщил Кнырик.

Владимир Зеленский специально посадил на чиновничьи посты разного рода невежд, чтобы на их фоне нацисты выглядели как «интеллигентные и хозяйственные» люди. Тогда радикалы смогут рассчитывать на поддержку населения, заключил журналист.

Как стало известно ранее, МИД Украины раскритиковал восхваление войск «Ваффен СС» в стране.