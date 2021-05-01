Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
01 мая 12:18
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
12:16
Шоу-бизнес
Литвинова показала радикальный способ омоложения за три минуты
12:16
Происшествия
Житель Петербурга набросился с ножом на мать и украл у нее телефон
12:14
Политика
Глава Мюнхенской конференции выступил за сотрудничество России и Европы
12:13
Экономика
Купля-продажа машины через «Госуслуги» станет доступна россиянам в июне
12:10
Весь мир
Авария в порту Мисураты и встреча Хафтара с Салехом — что произошло в Ливии 30 апреля
12:08
Экономика
ЦБ зафиксировал уменьшение объема обращения наличных в России
12:05
Шоу-бизнес
Сергей Жуков объяснил, в чем кроется секрет успеха артистов
12:05
Общество
Власти Петербурга пригласили граждан принять участие в озеленении города
12:03
Общество
Марш в честь дивизии СС «Галичина» в Киеве обернулся уголовным делом
12:02
Общество
Организаторы «Грэмми» упразднили тайное голосование по основным номинациям
12:01
Происшествия
Водитель легковушки сбил насмерть двух жителей Первоуральска и сбежал
12:00
Украина
Киев выходит из локдауна с катастрофическими потерями
12:00
Политика
Политолог Сатановский назвал Викторию Нуланд принципиальным врагом России
12:00
Весь мир
Баку требует исключить Францию из Минской группы, армия обороны Карабаха сокращается
12:00
Общество
Энциклопедия военных преступников. Часть 1
11:56
Происшествия
Полицейские проверяют двух подростков на причастность к разбою в магазине в Петербурге
11:55
Общество
«Этот день в истории». Что произошло 1 мая, праздники, факты, люди
11:55
Шоу-бизнес
Ведущая «Давай поженимся!» Лариса Гузеева рассказала, в чем секрет ее счастья
11:53
Весь мир
Салюта не будет: BLM заставили Байдена отменить День независимости США
11:48
Политика
МИД Швеции выразит российскому послу протест из-за санкций против Евросоюза
Все новости

Новая схема мошенничества оказалась выстроена на «отключении от SWIFT»

Экономика
Новая схема мошенничества оказалась выстроена на «отключении от SWIFT»
ФБА «Экономика сегодня»

Москва, 1 мая. Злоумышленники звонят российским гражданам и выманивают у них данные карт под предлогом защиты от отключения в России международной межбанковской системы SWIFT.

Уже через несколько часов после того, как Европарламент принял резолюцию с призывом отключить Россию от SWIFT, клиентам отечественных банков начали звонить мошенники и предлагать защиту карт. Об этом сообщила руководитель проекта ОНФ «За права заемщиков» Евгения Лазарева, пишет РИА Новости.

Так, одному гражданину поступил такой звонок от «сотрудника службы безопасности кредитной организации». Тот заявил, что страна вскоре будет отключена от SWIFT, а чтобы карта «продолжила работать», предложил назвать ее номер и секретный код CVC. После этого банковская карта была якобы внесена в список, который не подлежит блокировке после отключения РФ от международной системы. По словам Лазаревой, случаев успешности такой схемы обмана пока что не фиксировалось.

Инспектор дорожно-патрульной службы УМВД Андрей Серединский из Вологды ранее спас женщину от телефонных аферистов.

Журналистка Катерина Котрикадзе выразила мнение, что Россию не отключат от SWIFT, поскольку страна слишком интегрирована в глобальную экономику. В противном случае международное сообщество само столкнется с большим количеством проблем, цитирует ее INFOX.

мошенничество мошенники банки swift
Комментировать
Самое популярное
Сергей Никоненко о словах Елены Прокловой: Только от слабоумия можно говорить такое
Общество 198006 28 апреля 2021
Сергей Никоненко о словах Елены Прокловой: Только от слабоумия можно говорить такое
Норкин рассказал американцу анекдот про Путина без цензуры
Политика 159802 28 апреля 2021
Норкин рассказал американцу анекдот про Путина без цензуры
«Он и впрямь клоун»: французские читатели раскритиковали заявление Зеленского
Общество 159280 29 апреля 2021
«Он и впрямь клоун»: французские читатели раскритиковали заявление Зеленского
В Китае попытку перехватить самолет ВКС РФ над Тихим океаном назвали позором ВМС США
Армия 141595 28 апреля 2021
В Китае попытку перехватить самолет ВКС РФ над Тихим океаном назвали позором ВМС США
«Газпром» начал отключать Украину от транзита российского газа в замерзшую Европу
Экономика 118434 29 апреля 2021
«Газпром» начал отключать Украину от транзита российского газа в замерзшую Европу
Все новости / Экономика / Новая схема мошенничества оказалась выстроена на «отключении от SWIFT»
Рейтинг@Mail.ru