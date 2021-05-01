Новая схема мошенничества оказалась выстроена на «отключении от SWIFT»

Москва, 1 мая. Злоумышленники звонят российским гражданам и выманивают у них данные карт под предлогом защиты от отключения в России международной межбанковской системы SWIFT.

Уже через несколько часов после того, как Европарламент принял резолюцию с призывом отключить Россию от SWIFT, клиентам отечественных банков начали звонить мошенники и предлагать защиту карт. Об этом сообщила руководитель проекта ОНФ «За права заемщиков» Евгения Лазарева, пишет РИА Новости.

Так, одному гражданину поступил такой звонок от «сотрудника службы безопасности кредитной организации». Тот заявил, что страна вскоре будет отключена от SWIFT, а чтобы карта «продолжила работать», предложил назвать ее номер и секретный код CVC. После этого банковская карта была якобы внесена в список, который не подлежит блокировке после отключения РФ от международной системы. По словам Лазаревой, случаев успешности такой схемы обмана пока что не фиксировалось.

Инспектор дорожно-патрульной службы УМВД Андрей Серединский из Вологды ранее спас женщину от телефонных аферистов.

Журналистка Катерина Котрикадзе выразила мнение, что Россию не отключат от SWIFT, поскольку страна слишком интегрирована в глобальную экономику. В противном случае международное сообщество само столкнется с большим количеством проблем, цитирует ее INFOX.