Таджикистан опроверг переброску войск в зону конфликта на границе с Киргизией

Душанбе, 1 мая. Источники в силовых структурах Таджикистана опровергли сообщение киргизских пограничников о переброске войск в зону конфликта в Баткенской области.

Ранее киргизская пограничная служба заявила, что таджикская сторона перекрыла дорогу и направила к границам военную технику. Источник РИА Новости в силовых структурах Таджикистана рассказал, что заявление киргизской стороны не соответствует реальности, как и сообщение об обстреле жилых домов в Ляйлекском районе.

«В настоящее время ситуация на таджикско-киргизской границе, в частности в селе Арка Лейлекского района Баткенской области относительно спокойная, никаких обстрелов нет», — заявил источник агентства.

Представитель военных добавил, что Душанбе соблюдает недавно достигнутые договоренности о режиме прекращения огня.

Конфликт в области разгорелся 29 апреля, когда потасовка между местным населением приграничной области переросла в столкновение пограничных служб, которое затянулось на шесть часов. Погибли свыше 40 человек, еще 200 пострадали. К вечеру Душанбе и Бишкек договорились о перемирии.



Киргизия объявила траур 1-2 мая по погибшим в противостоянии с Таджикистаном. Об этом проинформировала пресс-служба киргизского президента Садыра Жапарова.