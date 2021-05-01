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Таджикистан опроверг переброску войск в зону конфликта на границе с Киргизией

  /   Обновлено: 01 мая 2021 11:42
Армия
Таджикистан опроверг переброску войск в зону конфликта на границе с Киргизией
Global Look Press  /  MOD Russia/via Globallookpress.com

Душанбе, 1 мая. Источники в силовых структурах Таджикистана опровергли сообщение киргизских пограничников о переброске войск в зону конфликта в Баткенской области.

Ранее киргизская пограничная служба заявила, что таджикская сторона перекрыла дорогу и направила к границам военную технику. Источник РИА Новости в силовых структурах Таджикистана рассказал, что заявление киргизской стороны не соответствует реальности, как и сообщение об обстреле жилых домов в Ляйлекском районе.

«В настоящее время ситуация на таджикско-киргизской границе, в частности в селе Арка Лейлекского района Баткенской области относительно спокойная, никаких обстрелов нет», — заявил источник агентства.

Представитель военных добавил, что Душанбе соблюдает недавно достигнутые договоренности о режиме прекращения огня.

Конфликт в области разгорелся 29 апреля, когда потасовка между местным населением приграничной области переросла в столкновение пограничных служб, которое затянулось на шесть часов. Погибли свыше 40 человек, еще 200 пострадали. К вечеру Душанбе и Бишкек договорились о перемирии.

Киргизия объявила траур 1-2 мая по погибшим в противостоянии с Таджикистаном. Об этом проинформировала пресс-служба киргизского президента Садыра Жапарова.

таджикистан киргизия баткенская область
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