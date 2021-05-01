Ученые объяснили, почему у человека появляются мурашки

Москва, 1 мая. Мурашки, которые также называют «гусиной кожей», появляются у человека из-за холода или эмоций. Ученые объяснили, почему так происходит.

Пупырышки возникают у основания мелкого волосяного покрова, когда организм мерзнет или испытывает чувство страха. Последние эксперименты на лабораторных грызунах показали, что при появлении мурашек сокращаются мышцы, связанные с симпатической нервной системой. В краткосрочной перспективе такой механизм поднимает волосы.

При этом длительное пребывание на холоде приводит к «повышенной готовности» симпатических нервов. Из-за этого происходит высвобождение большого числа нейромедиаторов, что активирует стволовые клетки. Поэтому ускоряется рост волос. Также это объясняется адаптационным механизмом, когда организм укрепляет собственную защиту от холода.

Росту волос способствует также коллаген, который вырабатывается в организме. Для нормального образования вещества следует заботиться о здоровье органов желудочно-кишечного тракта и печени. Также важен режим сна и употребление белка.