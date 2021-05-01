Авария в порту Мисураты и встреча Хафтара с Салехом — что произошло в Ливии 30 апреля

Международная редакция Федерального агентства новостей рассказывает об основных событиях, которые произошли в Ливии 30 апреля 2021 года.

Авария в порту Мисураты

Нефтяной танкер IRINA протаранил причал терминала компании Brega в порту Мисураты в результате неудачного маневра. По предварительной информации, он нанесен большой ущерб инфраструктуре порта. Судно, ходящее под либерийским флагом, задержано. Управление портов и морского транспорта начало расследование инцидента.

Глава Национальной нефтяной корпорации (ННК) Мустафа Саналла в сопровождении председателя правления компании Brega Oil Marketing прибыл в свободную зону Мисураты, чтобы осмотреть место происшествия.

Происшествия

Племянник Абд ар-Рауфа Кары, известного ливийского салафита и главаря группировки «Специальных Сил Сдерживания» (RADA), арестован в Зуваре по делу о контрабанде золотых слитков и иностранной валюты в Тунис.

Имада Абаза арестовали на основании письменного запроса Генеральной прокуратуры в связи с его причастностью к исчезновению иностранной валюты и золотых слитков, изъятых в 2017 году. Дело передано в суд города Залтан.

Политика

Главнокомандующий Ливийской национальной армии (ЛНА) Халифа Хафтар встретился в городе Аль-Кубба с председателем ливийского парламента Агилой Салехом в присутствии заместителя главы переходного Правительства национального единства Хусейна Атыи аль-Катрани. Подробности встречи не сообщаются.

Посольство США поприветствовало усилия миссии ООН по поддержке в Ливии (МООНПЛ) и военного комитета «5+5» и призвало к немедленному открытию прибрежного шоссе (Тарик ас-Сахили).

«Соединенные Штаты вместе с МООНПЛ решительно поддерживают совместный военный комитет «5+5» и его призыв незамедлительно открыть прибрежное шоссе. Возобновление дорожного сообщения является ключевым шагом к полному выполнению соглашения о прекращении огня и служит жизненно важным связующим звеном для торговли и необходимым маршрутом поставок таких товаров, как вакцины и топливо, на благо всех ливийцев», — опубликовало посольство на своей странице в Twitter.

1/2 تدعم الولايات المتحدة، إلى جانب بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، بقوة اللجنة العسكرية المشتركة 5+5 و دعوتها لإعادة فتح الطريق الساحلي على الفور. #ليبيا https://t.co/crr8dd2r6U — U.S. Embassy - Libya (@USAEmbassyLibya) April 30, 2021

Министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан обсудил со своим мальтийским коллегой Эваристом Бартоло развитие ситуации в Ливии.

«Мы поддерживаем сформированные в Ливии временные институты и полны решимости помочь ливийцам восстановить свою национальную независимость путем восстановления законных институциональных органов», — заявил глава МИД Франции на пресс-конференции во время своего визита в Мальту.

Посол США в Триполи Ричард Норланд встретился в Риме со специальным посланником Италии Паскуале Феррарой и обсудил с ним поддержку декабрьских выборов и вывода всех иностранных сил из Ливии.

التقى السفير نورلاند يوم الجمعة في روما مع المبعوث الايطالي الخاص باسكوالي فيرارا لإعادة تأكيد الدعم الأمريكي القوي لانتخابات ديسمبر و رحيل جميع القوات الأجنبية من #ليبيا. pic.twitter.com/juwwLohByp — U.S. Embassy - Libya (@USAEmbassyLibya) April 30, 2021

Спецпредставитель ООН в Ливии Ян Кубиш на встрече с главой Высшего государственного совета (ВГС) Халидом Мишри выразил опасения по поводу последствий ситуаций, происходящих в соседних странах, для безопасности в Ливии, особенно на юге страны. Стороны подчеркнули необходимость сохранения режима прекращения огня и открытия прибрежного шоссе (Тарик ас-Сахили).

Экономика

Глава Правительства национального единства (ПНЕ) Абд аль-Хамид Дабиба встретился с депутатами и известными деятелями в Таджуре и обсудил с ними проблемы отключения электричества. Рассматривались и другие важные экономические вопросы, в частности, касающиеся финансов Ливии за рубежом.

«Мы обнародуем счета Ливийского инвестиционного управления для граждан, чтобы ливийцы знали размер своих инвестиций и активов за рубежом», — заявил Дабиба.

Министерство финансов подтвердило завершение составления проекта государственного бюджета после его окончательного согласования и тщательного изучения. Абд аль-Хамид Дабиба передаст документ в Палату представителей для утверждения.

Генеральный директор Главного управления Египта по инвестициям и свободным зонам (GAFI) Мухаммад Абдель Вахаб встретился с главой Ливийского инвестиционного управления (LIA) Али Махмудом Хасаном, чтобы обсудить совместные инвестиционные возможности стран.

Глава Национальной нефтяной корпорации (ННК) Мустафа Саналла принял делегацию посольства Великобритании в Ливии. На встрече обсуждались пути расширения сотрудничества между двумя странами в области нефти и газа, возобновляемых источников энергии и защиты окружающей среды.

صنع الله يبحث إمكانية مساهمة الشركات البريطانية في تطوير صناعة النفط في #ليبيا. #المرصد https://t.co/yQqBwLP2rI — صحيفة المرصد الليبية (@ObservatoryLY) April 30, 2021

Общество

Около 70 тысяч граждан Ливии сделали прививку против COVID-19 в течение 13 дней после начала кампании вакцинации. Явка граждан и их осведомленность о необходимости вакцинации растет, сообщил директор Национального центра по контролю за заболеваниями Бадр ад-Дин ан-Наджар.