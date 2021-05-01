В EurAsian Times назвали главное преимущество российских ЗРК С-400 перед F-22 и F-35

Нью-Дели, 1 мая. Российские комплексы противовоздушной обороны (ПВО) С-400 способны обнаруживать, идентифицировать и уничтожать вражеские стелс-самолеты за счет новейших радаров.

Об этом пишут аналитики индийского издания EurAsian Times, пересказ публикации представляет «ПолитРоссия».

Авторы статьи напоминают, что комплексы ПВО С-400 «Триумф» обладают панорамной радиолокационной станцией 91Н6Е и ультравысокочастотным радаром «Противник-ГЭ», за счет чего могут отслеживать цели типа «самолет» на удалении в 150-400 километров. Однако этим преимущества российских ЗРК над F-22 и F-35 американского производства не ограничиваются.

На С-400 установлены бистатические радары «Струна-1» в модификации «Барьер-Е», которые еще больше увеличивают дистанцию уверенного обнаружения любой цели, при этом сами обладают низким излучением и фактически неуязвимы для противорадарных ракет. За счет «Струны-1» российские комплексы С-400 способны превратить в груду хлама истребители-«невидимки» производства США, уверены авторы EurAsian Times.

Ранее сообщалось, что индийским вооруженным силам срочно необходимы ЗРК С-400.

О решимости ВС РФ противостоять любым военным провокациям западных стран информировал «Царьград».