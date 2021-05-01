Агату Муцениеце возмутили ухаживания женатого мужчины на курорте

Москва, 1 мая. Экс-супруга Павла Прилучного актриса Агата Муцениеце впервые за восемь лет отправилась на отдых без детей. Однако каникулы испортили назойливые ухаживания женатого мужчины.

В отпуск на Мальдивские острова Муцениеце отправилась в компании подруги певицы Насти Кудри. Именно эффектная исполнительница и заинтересовала соседа, который отдыхал на курорте вместе с женой и детьми. Внимание назойливого горе-ухажера вызвало бурю негодования у Муцениеце. После развода с Прилучным она болезненно реагирует на измены и подобное поведение мужчин.

В личном блоге на YouTube актриса эмоционально рассказала о произошедшем на отдыхе. По словам Муцениеце, ее возмутили действия мужчины, который вечером «приперся с бутылкой шампанского».

«Вы представляете чернушник какой! Жена спит на вилле с детьми, а он поперся к телкам. Это ужасно! Он приставал к Насте на рыбалке прямо на глазах у всех!» — заявила звезда.

Актриса не стеснялась в выражениях, говоря о «вонючих» изменщиках. По словам экс-супруги Прилучного, она хочет навести справедливость. Она подумывает сделать на своей странице в Instagram так называемую «Стену позора», где будет выкладывать фото неверных супругов.

Актриса никогда не называла точную причину развода с Прилучным, однако многие считают, что брак артистки распался именно из-за измены. По слухам, звезда «Мажора» закрутил роман с Мирославой Карпович, когда еще был женат. После разрыва Муцениеце не упускает возможности пошутить над бывшим мужем и его предполагаемой возлюбленной.