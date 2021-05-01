Безработный житель Ленобласти сбил пенсионера и оставил его умирать

Санкт-Петербург, 1 мая. Сотрудники правоохранительных органов установили личность водителя, совершившего смертельное ДТП в Ленинградской области.

Автоинспекторы установили, что авария произошла в поселке Котельский. Водитель возле остановки сбил 63-летнего мужчину. Вместо того чтобы вызывать скорую помощь и сотрудников ГИБДД, нарушитель предпочел скрыться.

Силовики выяснили, что пешехода сбил 35-летний житель Ленобласти. Сейчас он находится под подпиской о невыезде.

Аналогичный случай произошел в Перми. Под колеса Hyundai Accent попал 45-летний пешеход. От полученных травм он скончался в медучреждении, сообщал ФАН.