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Popular Mechanics: маневры крылатых разведчиков ВКС РФ вблизи Аляски беспокоят США

Армия
Popular Mechanics: маневры крылатых разведчиков ВКС РФ вблизи Аляски беспокоят США
twitter.com  /  @mod_russia

Вашингтон, 1 мая. Российские военные самолеты все чаще приближаются к Аляске, тем самым нервируя ВВС США. Об этом пишут обозреватели Popular Mechanics.

За последние годы число крылатых разведчиков, истребителей и бомбардировщиков из РФ, совершавших пролеты возле территории Северной Америки, увеличилось в шесть раз. Несмотря на то, что они не нарушают воздушные границы США, их визиты требуют реакции американской авиации, пишет военный обозреватель Popular Mechanics Кайл Мизоками, передает «ПолитРоссия» в эксклюзивном пересказе статьи.

По словам автора публикации, чаще всего ВВС США беспокоят российские ракетоносцы Ту-95 и патрульные противолодочные самолеты Ил-38Н. А в сентябре прошлого года недалеко от Аляски был замечен истребитель Су-35, отмечает эксперт.

«Возможно, российские самолеты проверяют время реагирования подразделений ВВС США на Аляске. Также миссии ВКС РФ могут быть связаны с напряженностью российско-американских отношений», — объясняет Мизоками.

Однако, по словам военного аналитика, японцам приходится еще сложнее: в 2019 авиация японских ВВС была вынуждена подниматься в воздух более 900 раз для встречи «гостей» из России, Китая, Южной Кореи и, вполне вероятно, из КНДР.

Ранее реакция ВКС РФ на провокацию НАТО в воздушном пространстве над акваторией Баренцева моря впечатлила обозревателей Sohu.

Летчики из России постоянно действуют на нервы пилотам из США, передает «Царьград».

вкс рф аляска ввс сша
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