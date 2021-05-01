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Военный эксперт рассказал, почему «ответ» Киева на маневры ВС РФ провалился

Армия
Военный эксперт рассказал, почему «ответ» Киева на маневры ВС РФ провалился
facebook.com  /  73 морський центр спеціального призначення

Киев, 1 мая. Военный эксперт Игорь Козий раскритиковал учения ВСУ, во время которых военное командование попыталось повторить недавние маневры ВС РФ.

По словам военного эксперта Игорь Козия, попытку повторить масштабную переброску российских войск ВСУ провалили. В эфире интернет-канала UkrLife Козий заметил, что перебазирование личного состава железными дорогами «с севера на юг» не смогло сравниться с российским опытом, продемонстрированным в апреле в Крыму. А транспортировка личного состава по воздуху силами военной авиации недоступна для современной Украины.

«Не хватает, скажем так, воздушных платформ для доставки двух десантно-штурмовых дивизий и одной воздушно-десантной. Они три дивизии использовали», — указал Козий на отсутствие возможностей у ВСУ.

В данном контексте эксперт отметил, что десантно-штурмовые войска и силы специальных операций ВСУ невозможно эффективно использовать даже в пределах страны из-за упадочного состояния украинской экономики. Она же не позволила войскам провести демонстративные учения «в ответку» России, из чего Киеву следует сделать «неутешительные выводы».

В марте военный обозреватель «КП» Виктор Баранец прокомментировал переброску украинской армии на учения у крымских границ. Как цитирует Баранца «Царьград», в случае попытки ВСУ занять российский полуостров, операцию следует сразу назвать «Самоубийство».

Ранее маневр украинских ракетчиков, проведенный во время учений ВСУ у границ с Крымом, вызвал недоумение у россиян.

украина всу вс рф
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