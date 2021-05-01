США намерены разрешить временное нарушение патентных прав на лекарства в период пандемии

Вашингтон, 1 мая. Представитель США на торговых переговорах Кэтрин Тай склоняется к тому, чтобы разрешить временное нарушение некоторых патентных прав на лекарственные препараты во время пандемии.

По данным газеты The Washington Post, эту меру Тай, которая также является членом кабинета президента, на прошлой неделе обсуждала с директором Национального института аллергических и инфекционных заболеваний США Энтони Фаучи.

Он рассказал торгпреду, что если такое решение будет принято, развивающимся странам, которые сильнее остальных страдают от кризиса, станет легче. Фаучи также выразил мнение, что это ускорит производство вакцин по всему миру. После этого Тай, в чьи обязанности входят и патентные вопросы, на торговых переговорах сообщила коллегам, что рассматривает возможность поддержать временное нарушение некоторых патентных прав.

В министерстве торговли США предупредили, что такое решение может привести к обратным последствиям, в том числе к тому, что конкуренты Вашингтона получат доступ к американской интеллектуальной собственности.

Одной из самых пострадавших из-за пандемии развивающихся стран стала Южноафриканская Республика. Ее президент Сирила Рамафоса, выступая Всемирном экономическом форуме, обвинил западные государства в накоплении избыточного количества вакцины.