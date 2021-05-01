Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
01 мая 12:17
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
12:16
Шоу-бизнес
Литвинова показала радикальный способ омоложения за три минуты
12:16
Происшествия
Житель Петербурга набросился с ножом на мать и украл у нее телефон
12:14
Политика
Глава Мюнхенской конференции выступил за сотрудничество России и Европы
12:13
Экономика
Купля-продажа машины через «Госуслуги» станет доступна россиянам в июне
12:10
Весь мир
Авария в порту Мисураты и встреча Хафтара с Салехом — что произошло в Ливии 30 апреля
12:08
Экономика
ЦБ зафиксировал уменьшение объема обращения наличных в России
12:05
Шоу-бизнес
Сергей Жуков объяснил, в чем кроется секрет успеха артистов
12:05
Общество
Власти Петербурга пригласили граждан принять участие в озеленении города
12:03
Общество
Марш в честь дивизии СС «Галичина» в Киеве обернулся уголовным делом
12:02
Общество
Организаторы «Грэмми» упразднили тайное голосование по основным номинациям
12:01
Происшествия
Водитель легковушки сбил насмерть двух жителей Первоуральска и сбежал
12:00
Украина
Киев выходит из локдауна с катастрофическими потерями
12:00
Политика
Политолог Сатановский назвал Викторию Нуланд принципиальным врагом России
12:00
Весь мир
Баку требует исключить Францию из Минской группы, армия обороны Карабаха сокращается
12:00
Общество
Энциклопедия военных преступников. Часть 1
11:56
Происшествия
Полицейские проверяют двух подростков на причастность к разбою в магазине в Петербурге
11:55
Общество
«Этот день в истории». Что произошло 1 мая, праздники, факты, люди
11:55
Шоу-бизнес
Ведущая «Давай поженимся!» Лариса Гузеева рассказала, в чем секрет ее счастья
11:53
Весь мир
Салюта не будет: BLM заставили Байдена отменить День независимости США
11:48
Политика
МИД Швеции выразит российскому послу протест из-за санкций против Евросоюза
Все новости

Озвучен прогноз по курсу доллара на майские праздники

Экономика
Озвучен прогноз по курсу доллара на майские праздники
ФБА «Экономика сегодня»

Москва, 1 мая. Большую часть прошедшей торговой недели рубль чувствовал себя достаточно уверенно. Однако к концу недели ситуация ухудшилась, инвесторы начали переходить в иностранную валюту.

По итогам торгов в пятницу курс доллара вышел на уровень выше 75 рублей за единицу, прибавив 15 копеек за неделю. В период с 4 по 7 мая доллар может ослабеть до 74,7 рубля, следует из консенсус-прогноза российских банков, который приводит «Коммерсантъ».

Старший аналитик «БКС Мир инвестиций» Виталий Громадин отметил, что положительные общерыночные настроения получили поддержку со стороны позитивных финансовых результатов американских компаний. По словам эксперта, прогноз по паре рубль/доллар составляет диапазон 73–76 рубля за денежную единицу. Громадин напомнил, что глава ФРС США Джером Пауэлл по итогам заседания сообщил о сохранении мягкой монетарной политики в обозримом будущем.

Пользователи Сети из Болгарии ранее прокомментировали новости о снижении доли доллара в российском экспорте. По их словам, американская валюта держится только на «азарте и спекуляциях», а это может привести к тому, что пузырь лопнет.

доллар прогноз рубль курс рубля курс доллара майские праздники
Комментировать
Самое популярное
Сергей Никоненко о словах Елены Прокловой: Только от слабоумия можно говорить такое
Общество 198006 28 апреля 2021
Сергей Никоненко о словах Елены Прокловой: Только от слабоумия можно говорить такое
Норкин рассказал американцу анекдот про Путина без цензуры
Политика 159802 28 апреля 2021
Норкин рассказал американцу анекдот про Путина без цензуры
«Он и впрямь клоун»: французские читатели раскритиковали заявление Зеленского
Общество 159280 29 апреля 2021
«Он и впрямь клоун»: французские читатели раскритиковали заявление Зеленского
В Китае попытку перехватить самолет ВКС РФ над Тихим океаном назвали позором ВМС США
Армия 141595 28 апреля 2021
В Китае попытку перехватить самолет ВКС РФ над Тихим океаном назвали позором ВМС США
«Газпром» начал отключать Украину от транзита российского газа в замерзшую Европу
Экономика 118434 29 апреля 2021
«Газпром» начал отключать Украину от транзита российского газа в замерзшую Европу
Все новости / Экономика / Озвучен прогноз по курсу доллара на майские праздники
Рейтинг@Mail.ru