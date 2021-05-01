Озвучен прогноз по курсу доллара на майские праздники

Москва, 1 мая. Большую часть прошедшей торговой недели рубль чувствовал себя достаточно уверенно. Однако к концу недели ситуация ухудшилась, инвесторы начали переходить в иностранную валюту.

По итогам торгов в пятницу курс доллара вышел на уровень выше 75 рублей за единицу, прибавив 15 копеек за неделю. В период с 4 по 7 мая доллар может ослабеть до 74,7 рубля, следует из консенсус-прогноза российских банков, который приводит «Коммерсантъ».

Старший аналитик «БКС Мир инвестиций» Виталий Громадин отметил, что положительные общерыночные настроения получили поддержку со стороны позитивных финансовых результатов американских компаний. По словам эксперта, прогноз по паре рубль/доллар составляет диапазон 73–76 рубля за денежную единицу. Громадин напомнил, что глава ФРС США Джером Пауэлл по итогам заседания сообщил о сохранении мягкой монетарной политики в обозримом будущем.

Пользователи Сети из Болгарии ранее прокомментировали новости о снижении доли доллара в российском экспорте. По их словам, американская валюта держится только на «азарте и спекуляциях», а это может привести к тому, что пузырь лопнет.