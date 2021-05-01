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Обладатель «Оскара» Тайка Вайтити сыграет пирата в сериале от HBO

Общество
Обладатель «Оскара» Тайка Вайтити сыграет пирата в сериале от HBO
Global Look Press  /  Keith Mayhew

Лос-Анджелес, 1 мая. Новозеландский режиссер Тайка Вайтити сыграет самого уважаемого пирата в истории Черную Бороду в новом сериале от HBO «Наш флаг значит смерть».

Тайка Вайтити известен как автор супергеройских картин «Тор: Рагнарек» и «Тор 4: Любовь и гром», а также фантастического сериала «Мандалорец». В прошлом году режиссер получил премию «Оскар» за военную драмеди «Кролик Джоджо».

Сейчас Вайтити работает над сериалом «Наш флаг значит смерть», который выйдет на канале HBO Max. Он выступит не только в качестве режиссера шоу, но и спродюсирует пилотный эпизод и сыграет одну из главных ролей. Новозеландский кинодеятель воплотит на экране самого известного пирата в истории Черную Бороду, настоящее имя которого Эдвард Тич.

Сюжет сериала «Наш флаг значит смерть» расскажет о незадачливом Стеде Боннете. В прошлом он избалованный английский дворянин, который решил променять свое благополучие на преступную жизнь. Боннет получил прозвище Джентльмен пиратов из-за своего происхождения.

Первая биография Боннета была написана писателем Даниэлем Дефо, автором знаменитого романа «Робинзон Крузо». Книга рассказывает о жизни Боннета в своей «Всеобщей истории пиратства».

Ранее британская поп-певица Рита Ора спровоцировала слухи о романе с Тайкой Вайтити. Звезда опубликовала в своем Instagram-аккаунте серию свежих снимков, на одном из них она стоит в обнимку с режиссером «Тор: Рагнарек».

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