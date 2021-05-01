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Военный эксперт Рожин сравнил противоспутниковое оружие России и США

  /   Обновлено: 01 мая 2021 12:04
Технологии
Военный эксперт Рожин сравнил противоспутниковое оружие России и США
vk.com  /  Космонавт Иван Вагнер

Военный эксперт Борис Рожин подтвердил слова командующего Космическими силами Соединенных Штатов генерал-майора Джона Реймонда о наличии у России оружия, способного нарушить работу или уничтожить спутники США. Эксперт отметил в комментарии ФАН, что Вашингтон тоже располагает таким оружием и при этом отказывается от демилитаризации космоса.

В интервью газете The Washington Post Реймонд заявил, что космос является сферой боевых действий наравне с воздухом, землей и морем.

«Это то, что действительно материализовалось за последние несколько лет, когда и Китай, который является нашей постоянной угрозой, и Россия разработали оружие, способное либо вывести из строя наши спутники, либо уничтожить их с земли, из космоса или в киберпространстве», — добавил американский генерал.

По словам Рожина, разработка противоспутникового оружия ведется и в США, и в России с 1960-х годов.

«Россия за счет доставшейся в наследство материальной и исследовательской базы удерживает высокие позиции по разработке противоспутникового оружия. Есть антиспутники, которые путем разрушения обломками выводят из строя спутники противника. Проводятся эксперименты с лазерным оружием, которое уничтожает электронику на спутниках противника», — рассказал военный эксперт.

Рожин подчеркнул, что США тоже проводят эксперименты с использованием лазеров в космосе. Кроме того, у Пентагона есть баллистические ракеты, способные уничтожать спутники в космосе.

«Нельзя говорить, что у России есть оружие, а у американцев нет. В этом направлении тоже происходит гонка вооружений. Но у России, даже по их отчетам, противоспутниковое оружие развито лучше, чем у них», — отметил эксперт.

США, Россия и Китай располагают противоспутниковым оружием в равной степени, хотя разработки Москвы более совершенные. Однако Россия настаивает на подписании соглашения о демилитаризации космоса, от которого США отказываются.

Напомним, Москва и Пекин разрабатывают проект по созданию совместной лунной космической станции. Этой разработке уже предрекают весьма серьезные перспективы, новая орбитальная станция избежит ошибок МКС.

россия сша космос оружие рожин
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