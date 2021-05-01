Андрей Шевченко поделился воспоминаниями о Чернобыле и жизни в СССР

Киев, 1 мая. Главный тренер футбольной сборной Украины Андрей Шевченко рассказал, как ему жилось в Советском Союзе, а также вспомнил о трагедии в Чернобыле.

Когда случилась авария на Чернобыльской АЭС, спортсмену было почти десять лет. У Шевченко была веселая жизнь, он играл в футбол и занимался другими видами спорта.

«Меня отвели в академию киевского «Динамо», я почувствовал, что начинаю жить мечтой. Потом взорвался четвертый реактор — и нас всех увезли», — поделился футболист с изданием Corriere della Sera.

После аварии, по словам украинского тренера, все школы закрыли, а детей в возрасте от шести до 15 лет увезли подальше от Чернобыля. Так спортсмен оказался на Азовском море на расстоянии 1,5 тысячи километров от дома. При этом Шевченко не печалился, так как в детстве это казалось ему приключением.

«Жить в СССР было неплохо. Для всех все одинаково. Повсюду много школы и спорта. Закрытая страна, из-за которой ты и сам закрывался. Мы даже не представляли, что может быть другая жизнь», — цитирует Шевченко RT.

Певица Надежда Добрикова ранее рассказала о поездке группы «Девчата» в Чернобыль, состоявшейся практически сразу после аварии на АЭС. Это обернулось для участниц коллектива серьезными проблемами со здоровьем.