Оперштаб обновил статистику по коронавирусу в России на 1 мая

Москва, 1 мая. Российские врачи выявили 9270 новых случаев коронавируса в стране за минувшие сутки. Такую информацию предоставили в оперштабе.

Новые случаи заболевания подтвердили в 84 регионах страны. Врачи не зафиксировали никаких клинических проявлений заболевания у 14% новых пациентов с COVID-19. Выявить таких больных удалось благодаря масштабному тестированию на коронавирус по всей РФ.

Положительный результат теста на COVID-19 получили 4,8 млн жителей России с начала пандемии коронавируса. Из них 4,4 млн пациентов уже вылечились от заболевания. Массовая вакцинация от COVID-19 началась в стране с января 2021 года.