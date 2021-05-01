Баку требует исключить Францию из Минской группы, армия обороны Карабаха сокращается

Признание геноцида армян и отставка Никола Пашиняна с поста премьер-министра привели к изрядной дипломатической активности вокруг ситуации в Закавказье в общем, и Нагорного Карабаха в частности, вплоть до разговоров о появлении французских миротворцев в регионе. На этом фоне Азербайджан усиливает охрану границы ударными беспилотниками и строит очередной новый аэропорт, а армянская сторона выводит военную технику.

Обстановка в Нагорном Карабахе

В контексте развития оперативной обстановки особняком стоит вопрос вывода формирований, которые Азербайджан считает за полноценные вооруженные силы Армении, а Ереван — за армию обороны Нагорного Карабаха.

Федеральное агентство новостей /

28 апреля в Сети появилось несколько видео, на которых конвои с военной техникой следовали в Армению через Лачинский коридор в сопровождении российских миротворцев. С учетом информации об отказе армянских призывников проходить срочную службу в Карабахе, которые регулярно появляются в СМИ, сокращение боевого состава армянских формирований носит уже неизбежный характер. Вероятнее всего, азербайджанская сторона была извещена о составе конвоя, поэтому пропустила военную технику беспрепятственно.

Таким образом, вопрос о том, будет ли восстановлена армия обороны Нагорного Карабаха, по-прежнему открыт.

Reports about Armenian forces withdrawing military equipment from Xankendi/Stepanakert is confirmed. The convoy was escorted by Russian Peacekeepers and has reportedly made it to the Lachin Corridor.The withdrawal of military equipment could be related to the trilateral agreement pic.twitter.com/Nz888deeNR — CaucasusWarReport (@Caucasuswar) April 29, 2021

Слабость армянской обороны, по всей видимости, активно прощупывается азербайджанскими военными.

24 апреля военные Азербайджана сдвинули позиции на 370 метров ближе к селу Сырхавенд в Агдамском районе, а через пару дней после переговоров с миротворцами отошли обратно.

Несколько сведений о событиях в зоне конфликта официального подтверждения не получили, но достойны упоминания.

25 апреля после полуночи якобы была перестрелка на некоторых участках Сюникской области, граничащих с Азербайджаном, что в минобороны Армении опровергли. Также прошло интересное сообщение, что после того, как армянская сторона обстреляла российских миротворцев, премьер-министр Никол Пашинян приказал собрать оружие у армянских пограничников.

Федеральное агентство новостей /

В тот же день появилась информация, что двое миротворцев получили ранения в результате наезда машины «Урал» на мину.

На этом фоне Азербайджан продолжает высокими темпами возводить объекты военной и гражданской инфраструктуры на территории Нагорного Карабаха.

26 апреля президент Азербайджана Ильхам Алиев с супругой и дочерью посетили Джебраильский и Зангеланский районы Азербайджана.

В Зангелане Алиев заложил фундамент международного аэропорта и прокомментировал инцидент с обстрелами на границе.

«Реваншисты, поднявшие голову в Армении, вновь выступают с обвинениями против нас, предъявляют нам территориальные претензии. Военная провокация, которая произошла недавно на азербайджано-армянской границе в Зангеланском направлении, должна быть последней. Мы проявили выдержку, и не ответили на эту провокацию. Если будет еще одна подобная попытка, то враг будет уничтожен на месте».

president.az / Azərbaycan Respublikası Prezidentinin

Баку вооружает пограничников ударными беспилотниками

В ходе своей поездки президент Азербайджана Ильхам Алиев также посетил новую воинскую часть Государственной пограничной службы в Зангеланском районе. На официальных снимках показаны не только образцы азербайджанского автопрома, но и хорошо зарекомендовавшие себя в ходе конфликта ударные беспилотники Harop и SkyStriker, которыми оснащались сухопутные войска ВС Азербайджана. Таким образом, Баку сигнализирует, что в случае появления армянской бронетехники в непосредственной близости от границы превентивный удар будет нанесен моментально, без стягивания дополнительных войск.

president.az / Azərbaycan Respublikası Prezidentinin

В свою очередь, Армения намерена оснастить свои пограничные подразделения видеокамерами и взять под плотное наблюдение 21-километровый участок дороги в Сюнике. По словам командующего Пограничными войсками СНБ Армении Армана Маралчяна, в «последние дни там увеличено число нарядов, чтобы не было ни метра неконтролируемой территории».

Дипломатический фронт

Слова президента США Джо Байдена о геноциде армян в Османской империи и отставка Никола Пашиняна запустили цепь политических событий, которые напрямую влияют на будущее Нагорного Карабаха.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и президент Азербайджана Ильхам Алиев, обсудив заявление Байдена, назвали решение признать геноцид армян «исторической ошибкой».

Однако США вскоре свою позицию скорректировали.

28 апреля по инициативе американской стороны состоялся телефонный разговор госсекретаря США Энтони Блинкена с президентом Азербайджана.

Они обсудили важность продолжения работы Минской группы ОБСЕ для достижения прочного урегулирования в Карабахе, а также достигли договоренности приостановить действие в текущем году 907-й поправки к «Акту о защите свободы», которая открывает Баку новые возможности на международном рынке вооружений.

???????????????? В США приостановлено действие 907-й поправки к «Акту в поддержку свободы». Данная поправка, принятая в 1992 году под давлением армянского лобби, запрещает оказание государственной помощи США Азербайджану #США #Азербайджан #Карабах — Mr.Nariman (@MrNarimanBeck) April 29, 2021

Тем не менее, посол США в Армении послала недвусмысленный сигнал и Еревану, предложив углубить отношения в оборонной сфере:

«Можно начать обсуждать и сотрудничество в военной сфере, что подразумевает поставки вооружений и техники в Армению».

Кроме того, двухпартийная группа из более чем 65 членов Палаты представителей США присоединилась к просьбе Армянского кокуса Конгресса о выделении более 100 миллионов долларов США помощи Армении и Карабаху.

Скорее всего, именно Армянский кокус сыграл решающую роль в признании Байденом геноцида армян в Османской империи.

Федеральное агентство новостей /

Франция хочет увеличить влияние в Закавказье, Баку — против

Позиция Франции всегда считалась слишком проармянской для формата международных посредников Минской группы ОБСЕ, работающей над урегулированием конфликта в Нагорном Карабахе, однако активность Парижа в период войны была не слишком высокой.

Опять же, после даты памяти геноцида, президент Франции Эммануэль Макрон и президент РФ Владимир Путин во время телефонного разговора согласились в скором времени выступать с инициативами по решению проблемы Нагорного Карабаха. Сообщается, что главы государств согласились в ближайшие дни запустить «конкретные инициативы» в рамках Минской группы ОБСЕ.

Пресс-служба Кремля раскрыла детали телефонного разговора Владимира Путина и Эммануэля Макрона.



Особое внимание было уделено обострению ситуации на Украине. Кроме того, лидеры обсудили ситуацию вокруг непризнанного Нагорного Карабаха. pic.twitter.com/RHXAeNEKvk — Газета.Ru (@GazetaRu) April 26, 2021

Факт того, что в Баку почувствовали угрозу от действий Парижа, ярко демонстрирует заявление парламента Азербайджана от 30 апреля.

Милли Меджлис принял официальное обращение к азербайджанскому правительству об отстранении Франции от поста сопредседателя Минской группы ОБСЕ.

Вдобавок 29 апреля в Карабах приехала очередная делегация парламента Франции.

В этих условиях реальный запуск процесса выхода Франции из формата может развязать Парижу руки и дать возможность разместить свой миротворческий контингент в южной части Армении. Примечательно, что похожее сообщение также засветилось в СМИ на прошлой неделе.

Армянская политическая инициатива «Национально-демократический полюс» (НДП) направила письмо президенту Франции Эммануэлю Макрону с просьбой рассмотреть возможность срочного размещения французских или международных миротворческих сил на южной границе Армении.

Очередной плевок армян в сторону России: Армянская политическая инициатива Национально-демократический полюс направила письмо президенту Франции Макрону с просьбой рассмотреть возможность срочного размещения французских или международных миротворческих сил на границе Армении — Nar Min (@NarMin49612895) April 29, 2021

Таким образом, очевидно, что борьба за влияние на Южном Кавказе приближается к новому акту. В этот раз Россия, Франция и США должны разыграть новую геополитическую партию, а Турции может быть отведена роль долгосрочной помехи для Китая и Москвы.

Более твердо обозначить позицию России предстоит главе МИД Сергею Лаврову, который с рабочими визитами 5–6 мая прилетит в Ереван, а 10–11 в Баку.

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