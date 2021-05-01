«Этот день в истории». Что произошло 1 мая, праздники, факты, люди

1 мая в России отмечается День международной солидарности трудящихся. Изначально Первомай был символом революции и непримиримой классовой борьбы, но постепенно радикальное значение праздника ушло в прошлое. Сегодня этот праздник отмечается в 142 странах мира.

Этот прекрасный весенний день отметили и важные исторические события. Именно 1 мая в 1945 году на крыше здания Рейхстага в Берлине водрузили Знамя Победы. Это сделали солдаты Красной армии Алексей Берест, Михаил Егоров и Мелитон Кантария.

Что еще произошло в этот день, и день рождения каких известных людей сегодня отмечается — в новом выпуске передачи «Этот день в истории».