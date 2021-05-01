МВД РФ введет единый электронный документ для длительного пребывания мигрантов в стране

Москва, 1 мая. Всех мигрантов, которые находятся на территории России, обяжут получать единый электронный документ сроком на 10 лет, сообщили в МВД.

Получение документа станет обязательным условием для получения иностранным гражданином права на длительное пребывание в Российской Федерации. По факту истечения 10 лет удостоверение личности необходимо будет заменить, рассказали ТАСС в пресс-центре ведомства.

Электронный документ в защищенном виде будет вмещать как графическую, так и текстовую информацию о владельце. Перечень сведений уточнят в процессе подготовки соответствующего федерального закона и подзаконных актов, рассказали в МВД.

Ряд нововведений вступили в силу с начала мая на территории Российской Федерации. В их числе доплаты к пенсионным выплатам для некоторых категорий граждан, а также новый порядок тестирования на коронавирус после поездки за границу.