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МВД РФ введет единый электронный документ для длительного пребывания мигрантов в стране

Общество
МВД РФ введет единый электронный документ для длительного пребывания мигрантов в стране
35.мвд.рф  /  Пресс-служба УМВД России по Вологодской области

Москва, 1 мая. Всех мигрантов, которые находятся на территории России, обяжут получать единый электронный документ сроком на 10 лет, сообщили в МВД.

Получение документа станет обязательным условием для получения иностранным гражданином права на длительное пребывание в Российской Федерации. По факту истечения 10 лет удостоверение личности необходимо будет заменить, рассказали ТАСС в пресс-центре ведомства.

Электронный документ в защищенном виде будет вмещать как графическую, так и текстовую информацию о владельце. Перечень сведений уточнят в процессе подготовки соответствующего федерального закона и подзаконных актов, рассказали в МВД.

Ряд нововведений вступили в силу с начала мая на территории Российской Федерации. В их числе доплаты к пенсионным выплатам для некоторых категорий граждан, а также новый порядок тестирования на коронавирус после поездки за границу.

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