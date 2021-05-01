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В NI развенчали главный западный миф о российском танке Т-80

Армия
В NI развенчали главный западный миф о российском танке Т-80
Федеральное агентство новостей  /  Андрей Союстов

Вашингтон, 1 мая. Заявления об устаревании российского танка Т-80 сильно преувеличены, считают американские аналитики.

Россия продолжает модернизацию старых моделей танков несмотря на то, что некоторые типы подобных машин должны быть заменены новым Т-14 «Армата», отметил журналист издания The National Interest Чарли Гао в своей статье, эксклюзивный перевод которой представляет Федеральное агентство новостей. По его словам, западные специалисты еще давно высказывали мнение о том, что Т-80 является якобы «тупиковой ветвью» развития российского танкостроения, однако ВС РФ не отказались от этого образца, ввиду чего он до сих пор регулярно обновляется до актуального состояния, что является доказательством несостоятельности главного зарубежного мифа о танке.

Главной отличительной особенностью Т-80 является газотурбинная силовая установка, которая отлично подходит для работы в условиях низких температур, отметил автор материала. Он подчеркнул, что при -30 градусах Цельсия обычному дизельному танковому двигателю нужно около 45 минут, чтобы начать работу, тогда как силовому агрегату Т-80 достаточно для запуска всего одной минуты.

Одним из самых интересных вариантов модернизации этой машины был «Черный орел», создаваемый в 1990-х годах, рассказал Гао. Он подчеркнул, что этот проект имел множество преимуществ для своего времени, в частности, более прочную лобовую броню, а также разделение всего внутреннего пространства танка на отсеки, что повышало безопасность экипажа и увеличивало живучесть самого образца.

Некоторое время ходили слухи, что в 2015 году Т-80 должны были быть сняты с вооружения ВС РФ, однако выход глубоко модернизированного образца Т-80БВМ в 2017 году развенчал подобные высказывания, обратил внимание аналитик. По мнению Гао, этот вариант во многих аспектах превосходит даже Т-72Б3. Автор статьи добавил, что мнение об устаревании Т-80 является слишком преувеличенным.

Ранее в российском министерстве обороны сообщили о передаче модернизированных танков Т-80БВМ бойцам мотострелкового соединения Восточного военного округа.

россия танк the national interest т-80 гао
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