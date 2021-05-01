Салюта не будет: BLM заставили Байдена отменить День независимости США

Пирр, 1 мая. Южная Дакота подала в суд на Джо Байдена из-за запрета на проведение салюта в честь дня независимости США на горе Рашмор.

Губернатор Южной Дакоты, республиканка Кристи Ноэм 30 апреля подала иск на администрацию президента США Джозефа Байдена с требованием отменить запрет, введенный Службой национальных парков на проведение праздничного салюта на горе Рашмор 4 июля.

В 2019 году штат подписал со Службой меморандум, возобновляющий традицию празднования дня независимости США на Мемориале, прерванную в 2009 году из-за опасности возникновения лесных пожаров.

«Администрация Байдена не ответила на нашу просьбу поддержать Соглашение о меморандуме между штатом Южная Дакота и Службой национальных парков о проведении безопасного и ответственного национального праздника и фейерверка», — заявила Ноэм.

Федеральная служба сообщает, что запрет на проведение праздничных мероприятий связан с невозможностью обеспечить соблюдение мер предосторожности, связанных с COVID-19.

«Кроме того, многие племенные партнеры парка прямо выступают против фейерверков на Мемориале», — сообщает региональный директор Службы национальных парков Герберт Фрост.

Официальная причина отказа противоречит словам президента Байдена, сообщившего о значительных успехах в борьбе с COVID-19. Теперь конечную точку в споре должен поставить суд.

«Гора Рашмор - лучшее место для празднования дня рождения Америки и всего, что делает нашу страну особенной», — говорит Кристин Ноэм.

Mount Rushmore is the very best place to celebrate America’s birthday and all that makes our country special. Unfortunately, the Biden Administration cancelled our Mount Rushmore Fireworks Celebration.



So we're suing them to get the fireworks back. (1/) pic.twitter.com/MhzIj6DXeH — Governor Kristi Noem (@govkristinoem) April 30, 2021

«Мы просим суд обязать Министерство внутренних дел оперативно выдать разрешение на проведение мероприятия», — добавляет губернатор Южной Дакоты.

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Мемориал на горе Рашмор, где в 1941 году, к 150-летию принятия Билля о правах, были высечены гигантские скульптурные портреты четырех американских президентов: Джорджа Вашингтона, Томаса Джефферсона, Теодора Рузвельта и Авраама Линкольна — один из самых знаменитых и узнаваемых символов США. После убийства афроамериканца Джорджа Флойда Мемориал подвергается постоянным нападкам со стороны активистов движений Black lives matter (BLM) и Антифа, которые неоднократно высказывались за его уничтожение.

Схожую точку зрения демонстрирует и действующий американский президент, назвавший «белых расистов» главной угрозой для США.