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Салюта не будет: BLM заставили Байдена отменить День независимости США

Весь мир
Салюта не будет: BLM заставили Байдена отменить День независимости США
wikipedia.org  /  Dean Franklin / CC BY 2.0

Пирр, 1 мая. Южная Дакота подала в суд на Джо Байдена из-за запрета на проведение салюта в честь дня независимости США на горе Рашмор.

Губернатор Южной Дакоты, республиканка Кристи Ноэм 30 апреля подала иск на администрацию президента США Джозефа Байдена с требованием отменить запрет, введенный Службой национальных парков на проведение праздничного салюта на горе Рашмор 4 июля.

В 2019 году штат подписал со Службой меморандум, возобновляющий традицию празднования дня независимости США на Мемориале, прерванную в 2009 году из-за опасности возникновения лесных пожаров.

«Администрация Байдена не ответила на нашу просьбу поддержать Соглашение о меморандуме между штатом Южная Дакота и Службой национальных парков о проведении безопасного и ответственного национального праздника и фейерверка», заявила Ноэм.

Федеральная служба сообщает, что запрет на проведение праздничных мероприятий связан с невозможностью обеспечить соблюдение мер предосторожности, связанных с COVID-19.

«Кроме того, многие племенные партнеры парка прямо выступают против фейерверков на Мемориале», — сообщает региональный директор Службы национальных парков Герберт Фрост.

Официальная причина отказа противоречит словам президента Байдена, сообщившего о значительных успехах в борьбе с COVID-19. Теперь конечную точку в споре должен поставить суд.

«Гора Рашмор - лучшее место для празднования дня рождения Америки и всего, что делает нашу страну особенной», говорит Кристин Ноэм.

«Мы просим суд обязать Министерство внутренних дел оперативно выдать разрешение на проведение мероприятия», добавляет губернатор Южной Дакоты.

Салюта не будет: BLM заставили Байдена отменить День независимости США
pexels.com  / 

Мемориал на горе Рашмор, где в 1941 году, к 150-летию принятия Билля о правах, были высечены гигантские скульптурные портреты четырех американских президентов: Джорджа Вашингтона, Томаса Джефферсона, Теодора Рузвельта и Авраама Линкольна один из самых знаменитых и узнаваемых символов США. После убийства афроамериканца Джорджа Флойда Мемориал подвергается постоянным нападкам со стороны активистов движений Black lives matter (BLM) и Антифа, которые неоднократно высказывались за его уничтожение.

Схожую точку зрения демонстрирует и действующий американский президент, назвавший «белых расистов» главной угрозой для США.

сша байден день независимости рашмор
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