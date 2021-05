Салюта не будет: BLM заставили Байдена отменить День независимости США

Пирр, 1 мая. Южная Дакота подала в суд на Джо Байдена из-за запрета на проведение салюта в честь дня независимости США на горе Рашмор.

Губернатор Южной Дакоты, республиканка Кристи Ноэм 30 апреля подала иск на администрацию президента США Джозефа Байдена с требованием отменить запрет, введенный Службой национальных парков на проведение праздничного салюта на горе Рашмор 4 июля.

В 2019 году штат подписал со Службой меморандум, возобновляющий традицию празднования дня независимости США на Мемориале, прерванную в 2009 году из-за опасности возникновения лесных пожаров.

Федеральная служба сообщает, что запрет на проведение праздничных мероприятий связан с невозможностью обеспечить соблюдение мер предосторожности, связанных с COVID-19.

Официальная причина отказа противоречит словам президента Байдена, сообщившего о значительных успехах в борьбе с COVID-19. Теперь конечную точку в споре должен поставить суд.

Mount Rushmore is the very best place to celebrate America’s birthday and all that makes our country special. Unfortunately, the Biden Administration cancelled our Mount Rushmore Fireworks Celebration.



So we're suing them to get the fireworks back. (1/) pic.twitter.com/MhzIj6DXeH