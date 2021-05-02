Изуродованную компанией сына Белозерцева усадьбу-памятник восстановят в Пензе

Пенза, 2 мая. Компания-застройщик восстановит частично разрушенную «вандальной реконструкцией» усадьбу-памятник в центре Пензы. Об этом ФАН рассказал градозащитник Михаил Кириков, который на протяжении полугода отстаивал историческое сооружение в суде.

Напомним, что усадьба мещанки Аграфены Спиченко, расположенная в охранной зоне объекта культурного наследия, была построена в конце XIX века. В ноябре 2020 года здание, внешний вид которого охраняется законом, начали кардинально перестраивать. Спустя несколько месяцев работ фасад здания с уникальной кирпичной кладкой был полностью разрушен, высота его увеличилась на несколько метров, а исторический облик — навсегда утерян.

Федеральное агентство новостей / Илья Пушкарев

В ходе расследования ФАН установил, что работы проводит компания, принадлежащая младшему сыну арестованного за крупную взятку бывшего губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева. Об этом свидетельствуют выписки из государственных реестров, а также постановление суда. Экс-руководитель регионального Комитета по охране памятников истории и культуры Светлана Оникиенко долгое время закрывала на незаконную стройку глаза, называя работы «восстановительным ремонтом». Позже она была уволена.

В ходе длительных судебных разбирательств незаконность работ признал и пензенский суд. Застройщика обязали восстановить историческое сооружение, вернув усадьбе прежний внешний вид. Согласно решению суда, компания должна демонтировать незаконный мансардный этаж на крыше, восстановить историческую кирпичную кладку фасада здания, гипсовый декор, историческую расстекловку окон, а также утраченные антики и рустовку на уровне второго этажа.

Федеральное агентство новостей / Илья Пушкарев

«Это огромная победа гражданского активизма в Пензе. В начале пути это казалось немыслимым, только вера в справедливость двигала нами. Мы знали, насколько это будет тяжело и с чем придется столкнуться. Но мы победили! Победили все, кто верил в нас, кто делал репосты записей, кто не относился скептически к нашей затее судиться против целой компании с собственными юристами и нанятыми адвокатами! Люди должны увидеть, что справедливость есть и за нее нужно бороться», — отметил градозащитник Михаил Кириков, отстоявший усадьбу.

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