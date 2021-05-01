Три фуры и легковушка: на трассе под Пензой произошло серьезное ДТП с пострадавшими

Пенза, 1 мая. Столкновением сразу четырех транспортных средств закончилась неудачная попытка обгона одного из автомобилистов на федеральной трассе М5 «Урал». Фотографиями с места аварии очевидцы поделились в соцсетях.

На снимках видно, что сильнее всего пострадала отечественная легковушка, которая приняла на себя несколько ударов от большегрузов. Рядом с искореженной машиной лежит пострадавший.

В отделении пропаганды безопасности дорожного движения УГИБДД России по Пензенской области ФАН сообщили, что ДТП произошло в 13:00 на 602-м километре федеральной трассы М5 «Урал». Участниками аварии стали автомобили «ВАЗ-2114», два седельных тягача марки DAF и грузовик марки Volvo. В результате аварии водитель «четырнадцатой» получил телесные повреждения и был доставлен в медучреждение.

По предварительным данным, причиной столкновения стало отсутствие учета расстояния до встречного автомобиля при совершении обгона одним из участников движения.

Ранее ФАН сообщал, что в Пензе водителя большегруза насмерть задавила кабина собственного автомобиля. Он намеревался поменять колесо, однако из-за сильного ветра многотонная машина сорвалась с домкрата.