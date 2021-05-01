В Киргизии зафиксировали переброску Таджикистаном военной техники к границе

Бишкек, 1 мая. Пограничная служба Киргизии зафиксировала переброску военной техники Вооруженных сил Таджикистана в район пограничного конфликта.

По словам представителя ведомства, в настоящее время на киргизско-таджикской границе сохраняется напряженная обстановка.

«Таджикская сторона полностью перекрыла дорогу в местности Торт-Кочо», — пояснил он.

Напомним, 28 апреля пограничные службы двух государств сообщили о конфликте в одном из приграничных районов. В ночь на 29 апреля конфликт обострился. Позднее стороны договорились о прекращении противостояния и отводе войск. Кроме того, власти обеих стран создали рабочую группу по разрешению конфликта.