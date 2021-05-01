Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
01 мая 12:16
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
12:14
Политика
Глава Мюнхенской конференции выступил за сотрудничество России и Европы
12:13
Экономика
Купля-продажа машины через «Госуслуги» станет доступна россиянам в июне
12:10
Весь мир
Авария в порту Мисураты и встреча Хафтара с Салехом — что произошло в Ливии 30 апреля
12:08
Экономика
ЦБ зафиксировал уменьшение объема обращения наличных в России
12:05
Шоу-бизнес
Сергей Жуков объяснил, в чем кроется секрет успеха артистов
12:05
Общество
Власти Петербурга пригласили граждан принять участие в озеленении города
12:03
Общество
Марш в честь дивизии СС «Галичина» в Киеве обернулся уголовным делом
12:02
Общество
Организаторы «Грэмми» упразднили тайное голосование по основным номинациям
12:01
Происшествия
Водитель легковушки сбил насмерть двух жителей Первоуральска и сбежал
12:00
Украина
Киев выходит из локдауна с катастрофическими потерями
12:00
Политика
Политолог Сатановский назвал Викторию Нуланд принципиальным врагом России
12:00
Весь мир
Баку требует исключить Францию из Минской группы, армия обороны Карабаха сокращается
12:00
Общество
Энциклопедия военных преступников. Часть 1
11:56
Происшествия
Полицейские проверяют двух подростков на причастность к разбою в магазине в Петербурге
11:55
Общество
«Этот день в истории». Что произошло 1 мая, праздники, факты, люди
11:55
Шоу-бизнес
Ведущая «Давай поженимся!» Лариса Гузеева рассказала, в чем секрет ее счастья
11:53
Весь мир
Салюта не будет: BLM заставили Байдена отменить День независимости США
11:48
Политика
МИД Швеции выразит российскому послу протест из-за санкций против Евросоюза
11:47
Политика
Российские СМИ рассказали о стремлении европейских политиков выслужиться перед США
11:44
Армия
В Абхазии испекли две тысячи пасхальных куличей для военнослужащих ЮВО
Все новости

Заслужил бутерброд: датский футбольный клуб поздравил россиянина Онугху с хет-триком

Спорт
Заслужил бутерброд: датский футбольный клуб поздравил россиянина Онугху с хет-триком
Официальный сайт ФК Краснодар  / 

Вайле, 1 мая. Датский футбольный клуб «Вайле» забавно поздравил своего нападающего Германа Онугху с хет-триком в матче с «Хорсенс». 24-летний россиянин забил три гола, выйдя на замену. Права на Онугху принадлежат «Краснодару», в Дании игрок выступает на правах аренды.  

«Онугха заслужил бутерброд с настоящей икрой белуги. Он вышел на замену и сделал хет-трик, сумев спасти фактически безнадежный матч. Хватило и ничьи, чтобы выбить соперника из турнира. Наши фанаты этим вечером буквально сошли с ума, матч получился по-настоящему фантастическим», — написала пресс-служба «Вайле». 

Ранее стало известно, что сразу две футбольных звезды могут сменить клубы. Роналду хочет уйти из «Ювентуса», Неймара ждет «Барселона». 

Комментировать
Самое популярное
Сергей Никоненко о словах Елены Прокловой: Только от слабоумия можно говорить такое
Общество 198006 28 апреля 2021
Сергей Никоненко о словах Елены Прокловой: Только от слабоумия можно говорить такое
Норкин рассказал американцу анекдот про Путина без цензуры
Политика 159802 28 апреля 2021
Норкин рассказал американцу анекдот про Путина без цензуры
«Он и впрямь клоун»: французские читатели раскритиковали заявление Зеленского
Общество 159280 29 апреля 2021
«Он и впрямь клоун»: французские читатели раскритиковали заявление Зеленского
В Китае попытку перехватить самолет ВКС РФ над Тихим океаном назвали позором ВМС США
Армия 141595 28 апреля 2021
В Китае попытку перехватить самолет ВКС РФ над Тихим океаном назвали позором ВМС США
«Газпром» начал отключать Украину от транзита российского газа в замерзшую Европу
Экономика 118434 29 апреля 2021
«Газпром» начал отключать Украину от транзита российского газа в замерзшую Европу
Все новости / Спорт / Заслужил бутерброд: датский футбольный клуб поздравил россиянина Онугху с хет-триком
Рейтинг@Mail.ru