Заслужил бутерброд: датский футбольный клуб поздравил россиянина Онугху с хет-триком

Вайле, 1 мая. Датский футбольный клуб «Вайле» забавно поздравил своего нападающего Германа Онугху с хет-триком в матче с «Хорсенс». 24-летний россиянин забил три гола, выйдя на замену. Права на Онугху принадлежат «Краснодару», в Дании игрок выступает на правах аренды.

«Онугха заслужил бутерброд с настоящей икрой белуги. Он вышел на замену и сделал хет-трик, сумев спасти фактически безнадежный матч. Хватило и ничьи, чтобы выбить соперника из турнира. Наши фанаты этим вечером буквально сошли с ума, матч получился по-настоящему фантастическим», — написала пресс-служба «Вайле».

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