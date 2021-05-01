Египет и Ливия обсуждают увеличение взаимовыгодных инвестиций

Каир, 1 мая. Председатель Генерального управления свободных зон и инвестиций (ГАФИ) Египта Мухаммед Абдель Вахаб обсудил с главой Ливийского инвестиционного управления (ЛИУ) Али Махмудом Хасаном активизацию торгово-экономических отношений между двумя государствами.

Во время беседы стороны рассмотрели возможность взаимовыгодных вкладов и механизмы для облегчения потока валюты североафриканского государства в Каир.

Абдель Вахаб ознакомил Хасана с мегапроектами, которые реализуются на территории Египта, в частности, строительство новой административной столицы Ведиан и реконструкция прибрежного населенного пункта Аламейн на севере страны.

Prt Scr twitter.com / @LafargeHolcim /

ЛИУ является суверенным фондом Ливии, созданный 28 августа 2006 года для управления избытком сырой нефти. С активами, превышающими 67 миллиардов долларов, орган включает в себя 550 инвестиционных компаний, работающих на трех континентах.

Мухаммед Абдель Вахаб предложил Хасану профинансировать мегапроекты Египта, в первую очередь, возведение новой административной столицы. По подсчетам специалистов, для завершения строительства требуется около 20 млрд долларов.

Глава ЛИУ поблагодарил египетского предпринимателя за доверие и подтвердил готовность рассмотреть возможность инвестирования в Каир.