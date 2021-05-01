Власти Крыма объявили о начале курортного сезона

Симферополь, 1 мая. Активная фаза курортного сезона стартовала в Крыму, сообщили в республиканском министерстве курортов и туризма.

Туристические базы полуострова принимают отдыхающих обновленными отелями и свежими предложениями по отдыху, заявили в ведомстве. Сейчас на большинстве объектов подходят к концу работы по благоустройству территорий, организаций парковок и мест высадки путешественников. Также власти проверяют техническое состояние пляжей, которые должны быть полностью готовы к 1 июня, передают РИА Новости.

Фестиваль воздухоплавания стартовал в Республике Крым. Он пройдет с 1 по 5 мая возле Белой скалы. Местные жители и гости полуострова получили возможность полюбоваться на поднимающиеся в воздух воздушные шары.