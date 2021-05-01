Туроператоры закончили вывозить российских туристов из Турции и Танзании

Москва, 1 мая. Все туристы, которые отдыхали на курортах Турции и Танзании до прекращения авиасообщения с ними, успешно вернулись в Россию.

С момента старта программы по возвращению туристов домой в Россию вернулись 73,2 россиян. Для их транспортировки понадобилось 322 вывозных рейса, сообщили в пресс-службе Росавиации.

«В общей сложности авиакомпании совершили 277 рейсов на которых в РФ возвратились более 63 тысяч пассажиров. Еще 21,5 тысячи граждан России вернут в страну из Турции на 111 рейсах в течение мая», — сказано в сообщении, передает ТАСС.

Ранее вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что авиасообщение между Россией и Турцией будет прекращено с 15 апреля по 1 июня. В этот же период российским туроператорам рекомендовано не продавать путевки в эту страну. Аналогичная ситуация произошла и с курортами Танзании. Решение о временном прекращении авиасообщения с этими странами Россия приняла из-за неблагоприятной эпидемиологической обстановки в них.