Родион Газманов заинтриговал фанатов снимком с новорожденным ребенком

Москва, 1 мая. Старший сын Олега Газманова Родион, который неоднократно опровергал слухи о женитьбе, поделился фото с младенцем на руках. Фанаты решили, что он впервые стал отцом.

Певец и телеведущий Родион Газманов давно ходит в завидных холостяках. Исполнитель хита «Парами» держит в тайне личную жизнь, поэтому фанатам приходится гадать о его сердечных делах. На днях он заинтриговал поклонников, опубликовав в своем Instagram-аккаунте трогательный снимок с новорожденным ребенком на руках.

«По многочисленным просьбам», — загадочно подписал фото старший сын Олега Газманова.

Среди подписчиков Газманова-младшего развернулась дискуссия, кем приходится певцу малыш на фотографии. Конечно многие решили, что певец стал отцом и наконец-то порадовал звездного родителя внуками. Однако более внимательные фолловеры отметили, что снимок сделан в церкви. Скорее всего у ребенка были крестины, где Родион мог быть гостем или даже крестным отцом, пишет портал «Дни.ру».

«Ой, какой милашка, кого это вы крестили, Родион? Счастья и удачи этому человечку!»; «Крестник или свой ребенок?»; «Тогда уже «колитесь», кто это? Народ взбудоражен!» — написали фолловеры.

Личная жизнь Родиона Газманова не дает покоя даже главной свахе России Розе Сябитовой. Недавно она составила список лучших кандидатов на роль жениха певицы и телеведущей Ольги Бузовой, куда попал и 39-летний певец.