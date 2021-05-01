Прилучный впервые высказался о Карпович после развода с Муцениеце

Москва, 1 мая. Актер Павел Прилучный впервые публично рассказал об отношениях со звездой сериала «Папины дочки» Мирославой Карпович, роман с которой ему давно приписывали.

Почти год назад Прилучный развелся с актрисой Агатой Муцениеце, от которой у него есть сын и дочь. После этого актера стали замечать в компании Карпович, и поклонники заподозрили, что именно она стала причиной развода звездной пары.

Однако ни Прилучный, ни его предполагаемая возлюбленная не подтверждали, что между ними действительно романтические отношения. Лишь недавно пара вместе вышла в свет, а в новом интервью Вадиму Вернику для журнала OK! актер высказался о Карпович.

«Мирослава — потрясающая девчонка! У нас очень хорошие отношения. Мы оба с опытом: я взрослый, она взрослая. Но все равно я ребенок, так или иначе, все мужчины — дети», — поделился Прилучный.

Актер сохранил хорошие отношения с Муцениеце после развода и общается с бывшей супругой ради детей. Сын и дочь актерской пары живут с матерью, но Прилучный старается иногда забирать их к себе и проводить с ними как можно больше времени. Муцениеце ранее оставила детей бывшему мужу и улетела на Мальдивы, а актер повез сына и дочь в Сочи.