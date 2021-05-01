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Фестиваль воздухоплавания стартовал в Белогорском районе Крыма

Общество
Фестиваль воздухоплавания стартовал в Белогорском районе Крыма
Федеральное агентство новостей

Симферополь, 1 мая. Жители и гости Крыма наблюдают за первыми воздушными шарами, которые взмыли в небо в рамках фестиваля воздухоплавания.

Запуски состоятся с 1 по 5 мая возле Белой скалы. В рамках фестиваля воздухоплавания в небо поднимется более 20 шаров. Сейчас все полеты на них уже зарезервированы, поэтому все желающие могут полюбоваться происходящим с земли. Видео с места событий представил корреспондент Федерального агентства новостей. На кадрах видно, как в безоблачное голубое крымское небо поднялись летательные аппараты.

«Шар поднимается возле Белой скалы, сначала солнца не видно. А когда он подходит к пику, как будто встречаем рассвет», — сообщал во время форума «Открытый Крым» глава Федерации воздухоплавательного спорта Денис Володин.

Предполагается, что жители и гости полуострова смогут наблюдать за воздушными шарами в течение каждого дня фестиваля. При этом организаторы напоминают, что полеты зависят от погодных условий.

Показательные ранние полеты традиционно проводятся с 06:00 до 09:00 утра, поэтому людям рекомендуют приезжать заранее, с вечера. В дневное время туристам предоставляют возможность насладиться шоу-программой и посетить различные экскурсии.

Более миллиона туристов побывали на курортах Республики Крым с начала 2021 года. Это более чем на треть больше показателя аналогичного периода 2019 года, рассказал глава региона Сергей Аксенов.

крым фестиваль белогорск воздушные шары
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