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Герцогиня Кейт Миддлтон начала подражать принцу Филиппу после его смерти

Шоу-бизнес
Герцогиня Кейт Миддлтон начала подражать принцу Филиппу после его смерти
Global Look Press  /  Pool

Лондон, 1 мая. Герцогиню Кембриджскую Кейт Миддлтон уже называют следующей после Елизаветы II королевой Великобритании. Жена принца Уильяма даже начала проявлять королевские привычки.

Британские журналисты обратили внимание, что Кейт Миддлтон переняла некоторые привычки покойного принца Филиппа. Герцог Эдинбургский почти всю жизнь проносил одну и ту же обувь — кожаные туфли, в которых он был в день свадьбы с будущей королевой Елизаветой II, 20 ноября 1947 года.

По словам лорда Карана Билимории, этого никто не замечал, ведь Филипп постоянно менял штиблеты, поэтому обувь всегда выглядела аккуратно и опрятно. Однако в 2011 году Билимория обратил внимание на туфли супруга Елизаветы II во время посещения зороастрийского центра, где по правилам нужно разуваться.

«Однажды мы стояли рядом и завязывали шнурки. Принц Филипп рассказал мне, что носит такие туфли с того самого дня, как женился. Это было удивительно», — отметил лорд.

Такую же особенность недавно заметили и у Кейт Миддлтон. Герцогиня Кембриджская уже 17 лет носит одну и ту же пару сапог. Во время последней поездки на семейную ферму в Дарлингтоне на супруге принца Уильяма были коричневые кожаные сапоги на плоской подошве, которые она впервые надела в 2004 году.

Сейчас Кейт Миддлтон является чуть ли не самой популярной из членов королевской семьи. Однако, как пишут «Дни.ру», ее может затмить собственная дочь, принцесса Шарлотта, которой скоро исполнится шесть лет.

Герцоги Кембриджские принц Уильям и Кейт Миддлтон 29 апреля отметили десятую годовщину свадьбы. По этому случаю Букингемский дворец поделился кадрами трогательной фотосессии.

Кейт Миддлтон великобритания принц филипп королевская семья
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